«Крутое противостояние»: российские и американские хоккеисты об игре, ранней встрече в плей-офф и отсутствии пива

Сборные России и США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею устроили «крутое противостояние». Об этом после финальной сирены рассказал вратарь американцев Кори Шнайдер. Он также посетовал, что его команда слишком рано встретилась с настолько сильным соперником. В свою очередь, нападающий отечественной дружины Евгений Кузнецов поблагодарил болельщиков за поддержку, а набравший три балла за результативность Никита Гусев отметил, что ему и партнёрам следовало внимательнее играть в обороне.

«По барабану, с кем играть в полуфинале»

Матч со сборной США получился для России крайне непростым. До последних секунд американцы штурмовали ворота Андрея Василевского в надежде спастись, но успеха не добились.

А ведь начиналось для отечественной команды всё более чем благоприятно. В первой же атаке подопечные Ильи Воробьёва открыли счёт, а затем реализовали первое большинство.

Однако после перерыва сопернику удалось сократить отставание до минимума, а Василевский совершил не один прекрасный сейв. В третьем периоде обмен шайбами продолжился. К счастью для российских болельщиков, на чудо у звёздно-полосатых не осталось ни сил, ни времени.

В число тех, кто пообщался с журналистами сразу после финальной сирены, вошёл Евгений Кузнецов.

«Игры на вылет всегда получаются непростыми. Считаю, нужно было забрасывать больше, когда у нас имелись моменты. Но в целом сегодня мы снова достаточно неплохо сыграли в обороне. Правда, третья шайба получилась откровенно ненужной. Счёт 4:2 был бы поинтереснее», — заявил нападающий.

В эти минуты определялось, с кем Россия сыграет в полуфинале, но Кузнецов признался, что совсем не думает об этом.

«По барабану, с кем встречаться в полуфинале. Главное — думать о своей игре и настраиваться. Слабых соперников на чемпионате мира просто не осталось. Швейцария, Финляндия, Швеция — без разницы. Главное, нам самим играть хорошо», — отметил Евгений.

Также хоккеист поблагодарил за поддержку российских болельщиков, которые буквально доминировали на стадионе имени Ондрея Непелы и на протяжении всего матча гнали подопечных Воробьёва вперёд.

«Намного легче играть при такой атмосфере. Жалко только, на стадионе не разрешено пиво. Болельщики на это жалуются. Так бы они поддерживали нас ещё активнее», — поведал Кузнецов.

Не могли у него не спросить и об отсутствии голов у партнёра по «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Опытный форвард в матче с США имел немало моментов, но огорчить Кори Шнайдера так и не сумел.

«Все стараются. И вы тоже. Правильно? Будет момент — забьёт обязательно. Да, иногда что-то не получается, но мы все работаем, ведь мы — команда. Все боремся друг за друга. Овечкин 100% ещё забросит важные шайбы на этом турнире», — добавил Кузнецов.

В свою очередь, защитник Владислав Гавриков рассказал, почему во втором периоде сборной России пришлось настолько непросто.

«Сейчас у нас все матчи идут по нарастающей. И самые тяжёлые игры впереди. Что случилось во втором периоде? Американцы добавили в движении, контроле шайбы и начали активно вести себя в зоне. У нас же накопилась усталость, пошли ошибки», — объяснил хоккеист.

При этом к самому Гаврикову претензий по игре быть не может, ведь в паре эпизодов он прерывал передачи американцев на пустые ворота. Впрочем, сам Владислав после финальной сирены оказался предельно скромен.

«Не совсем доволен своей игрой, ведь именно от моей клюшки в сетку залетела первая шайба американцев. В том эпизоде бросок тоже можно было заблокировать. Самое главное — выиграли. Готовимся дальше. Нам было важно доиграть без собственных ошибок и не совершать помарки на ровном месте. Нужно было спокойно довести матч до победы», — добавил Гавриков.

Лаконичен был и Кирилл Капризов, который во втором матче подряд не ушёл со льда без гола.

«Получилась хорошая игра. Здорово, что нам удалось забросить быструю шайбу. Когда подобное происходит, это всегда придаёт уверенности в своих силах, а играть становится легче. Поймал ли я свою игру? Главное — одержали победу», — заявил нападающий.

Также молодой форвард рассказал, как отнёсся к заявлению защитника сборной США Райана Сутера о готовности подготовить отчёт об игре Капризова в «Миннесоту».

«Перед игрой просто пожелали друг другу удачи. Good luck! — Good luck! Посмотрим, какой отчёт о моей игре он сделает в клуб. На самом деле, об этом пока не думаю», — признался Кирилл.

«Не ждали, что будет настолько тяжело»

Открыть же счёт на второй минуте удалось Никите Гусеву. Впрочем, после матча он выглядел не совсем довольным игрой.

«Не ждали, что будет настолько тяжело, но виноваты сами. Когда ведёшь в счёте, нужно действовать увереннее. Мы должны были ещё лучше сыграть в обороне, но допустили нервотрёпку в концовке. Сколько раз с разницей в две шайбы вели, должны были спокойнее заканчивать, может быть, поймать соперника на контратаке», — посетовал нападающий.

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Помимо заброшенной шайбы, Гусев отметился результативными передачами на Михаила Сергачёва и Капризова. Особенно красивой получилась последняя.

«Так вышло, что выбежали два в одного, я увидел, что Кирилл свободен, и отдал ему передачу», — добавил хоккеист.

Также у Гусева попросили сравнить атмосферу в четвертьфинальном матче чемпионата мира и на стадионе СКА в Санкт-Петербурге.

«Поддержка, конечно, хорошая, но не как в Питере», — резюмировал Никита.

Отличиться удалось и Михаилу Григоренко, который забросил четвёртую шайбу в ворота соперника. После игры он отметил, что оппонент не сумел удивить российских хоккеистов.

«Сборная США — одна из самых сильных команд мира. Знали, чего от неё ожидать. Североамериканский хоккей — это в первую очередь большое количество силовых приёмов, агрессивная игра. Мой гол? Женя Дадонов здорово поборолся у борта, отдал передачу на Евгения Малкина, который увидел меня. Я удачно попал, но вся тройка потрудилась, здорово получилось», — заявил нападающий.

Также форвард отметил игру Василевского, который совершил целый ряд потрясающих сейвов.

«При счёте 4:2, когда соперник снял вратаря, давление чувствовалось. Здорово, что выстояли, и Василевский — молодец. Ключевой момент матча назвать трудно. Наверное, игра Василевского, хотя и мы действовали дисциплинированно. Помогло, что практически не играли в меньшинстве. Выполнили задачу-минимум? Нет, ни о какой задаче-минимум речи не может идти. Главное — взять золото», — добавил Григоренко.

Защитнику же Дмитрию Орлову большую часть матча пришлось противостоять третьему бомбардиру регулярного первенства НХЛ Патрику Кейну, но отличиться форварду так и не удалось.

«Мы играли со сборной США, а не с каким-то отдельно взятым хоккеистом. Главное, победили и двигаемся дальше. Кейн? Каждый игрок, который выходил на лёд против него, старался держать Патрика максимально плотно. В принципе, моментов у него было не так много. Зато, когда американцы забрасывали третью шайбу, Кейн сделал хорошую передачу. Но это наша ошибка, плотнее надо играть», — отметил Орлов.

«Под флагом России собрана очень сильная и талантливая команда»

В свою очередь, хоккеисты сборной США отмечали высокий уровень России. Так, вратарь американцев Шнайдер посетовал на то, что звёздно-полосатые получили настолько сильного соперника уже на стадии четвертьфинала.

«Это была хорошая игра, крутое противостояние. У нас был не самый лучший посев, на групповом этапе мы могли набрать ещё пару очков и занять более высокое место. Любая команда в четвертьфинале стала бы непростым соперником, но под флагом России собрана очень сильная и талантливая команда, которая здорово играет. Мы провели хороший матч. В любой другой год могли встретиться с Россией в полуфинале или финале, но на этот раз попали друг на друга уже в четвертьфинале и США вылетели», — подвёл итоги матча голкипер.

Также Шнайдер ответил на вопрос, по силам ли американцам в ближайшие годы выиграть чемпионат мира. В последний раз сборная США брала золото первенства планеты в далёком 1960-м.

«В этом году нам достался сложный соперник, но так бывает. Мы чувствовали, что у нас большой потенциал, но так до конца его и не раскрыли, особенно учитывая количество талантливых хоккеистов в нашем составе. Мы бились до конца даже в этом матче. У нас хватает ребят до 25 лет, это хороший молодой костяк. Надеюсь, теперь на каждый чемпионат мира будут приезжать лучшие из лучших», — добавил Шнайдер.

В схожем ключе высказался и другой опытный хоккеист американской сборной Райан Сутер.

«Мы здорово сыграли во втором периоде, но не смогли забросить больше одной шайбы. В конечном итоге соперник свои моменты реализовал, а мы не сумели вернуться в игру. Хоккеисты сборной России хороши. Можно ли назвать эту сборную США лучшей за последние 20 лет? Какая разница, если мы проиграли?», — заявил защитник.

А нападающий Джек Хьюз посетовал, что сборная России слишком активно начала матч.

«Мы не выиграли, а хотели только этого. У России очень хорошая команда, они сильно начали игру, сразу понеслись в атаку. Это был наш самый сильный соперник на ЧМ, у них звёзды НХЛ во всех звеньях», — подвёл итог молодой форвард.