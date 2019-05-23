«Был план, чтобы Гусев вышел и сразу забросил»: что рассказали тренеры России и США после четвертьфинала на ЧМ-2019

Сборной России по хоккею хочется играть лучше, ей есть над чем работать. Об этом заявил главный тренер команды Илья Воробьёв после победы над сборной США в четвертьфинале чемпионата мира. Он добавил, что его подопечные были готовы к американским контратакам, и рассказал, как можно было избежать напряжённой концовки матча. Его коллега Джефф Блэшилл отдал должное сборной России и отметил, что она играла великолепно, когда владела инициативой.

«Нервотрёпки не будет, если на диване сидеть»

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв не стал акцентировать внимание на ком-то из своих игроков после победы над США, объяснил использование видеоповтора после последней пропущенной шайбы и пошутил по поводу плана на игру.

— Можно ли сказать, что это был первый матч, в котором сборная играла до конца?

— В плей-офф всё происходит быстрее. Из полумомента за полсекунды можно создать гол. Всё может мгновенно поменяться. Мы видели в игре со шведами, как всё поменялось после первого периода.

— Как изменилась сборная США, когда стала проигрывать со счётом 0:2?

— Американцы не сильно поменялись. Они снова стали ждать контратаки. Во втором периоде стали накладывать смены, и у них стало хорошо получаться контратаковать. Мы этого ожидали.

— Почему в третьем периоде не выходил Динар Хафизуллин?

— Мы доигрывали с шестью защитниками.

— Каким был ваш план на игру?

— Таким, каким он и оказался: чтобы Гусь (Никита Гусев. — RT) вышел и забросил сразу.

— Вы согласны, что во втором периоде сборная России была даже более сильной, чем в первом?

— Играли две команды. Здесь уровень мастерства такой, что из полумомента что-то можно создать. Бывает так, что шайбу останавливают на лету и начинается момент.

— Когда брали видеоповтор после третьего гола США, верили, что его отменят?

— Мы не верили и не знали, как получится. Нам по радио передали, что шанс есть, вот и всё. Мы посовещались и решили, что ничем не рискуем, только тайм-аут потеряем.

— Как вам показалось, удалось ли сдержать главного бомбардира США Патрика Кейна?

— Он хороший хоккеист. Главное, что мы выиграли.

— Можно ли сказать, что Никита Задоров становится полезнее в матчах с североамериканцами?

— Мы играли в три пары. Он полезен не только в таких играх. Мы сейчас сделали шажок вперёд. Давайте не переходить на отдельных игроков, а объединяться вокруг команды.

— Что вы думаете о новой системе плей-офф, когда до последнего можно не знать своего соперника?

— Через день я дам ответ. Мы не выбираем соперников.

— Александр Овечкин сыграл хорошо?

— Вы снова спрашиваете о персоналиях. Команда сегодня сыграла успешно. Видели, какой у него был силовой приём?

— В чём сборная может прибавить перед полуфиналом?

— Всегда есть что исправить, хочется быть лучше. Нам есть над чем работать. Но оставим это внутри команды.

— Можно ли было избежать такой нервотрёпки, как в конце матча с США?

— Да, можно, если сидеть на диване и смотреть сериал «Богатые тоже плачут», например.

«Сами себя загнали в матч с Россией»

Наставник сборной США Джефф Блэшилл посетовал, что ему не удалось избежать встречи с Россией в плей-офф, и назвал игру своих подопечных хорошей на протяжении почти всей четвертьфинальной встречи.

«Мы сами себя загнали в такое положение, когда пришлось играть с Россией уже в четвертьфинале. Должен сказать, что во втором и третьем периодах мы показывали свою лучшую игру на чемпионате мира. Россия давила в начале, особенно в первые десять минут. Потом мы привыкли и стали играть всё лучше и лучше. Это многое говорит о нашем характере. У нас были шансы победить, но мы сами себе выкопали яму, когда отыгрывались со счёта 0:2», — сказал специалист.

Блэшилл также отметил, что играть с российской сборной было крайне сложно из-за её звёздных хоккеистов, которые благодаря постоянным победам стали уверенными в себе.

«Джек Хьюз сегодня был суперзвездой, он создавал много моментов, играя против одних из лучших игроков мира. Это многое говорит о нём. Он был расстроен тем, что не сыграл с Канадой, и сегодня вышел заряженным на борьбу. Он доказал, что высококлассный игрок. Надо отдать должное сборной России — это очень сильная команда. Соперник вышел на игру уверенным в себе, чего нельзя сказать о нас. Так бывает, если не побеждать всё время. По ходу матча мы становились лучше, но если инициатива принадлежит россиянам, то они великолепны», — добавил тренер.

Напоследок наставник сборной США пожаловался на позднее начало турнира, которое помешало его команде лучше подготовиться.

«Долгая подготовка к турниру и навредила бы, и пошла бы на пользу нашей команде. Хорошо, когда игроки соглашаются приезжать в сборную. Но мы знаем, что если приглашать их раньше, то многие будут отказываться. В этом году нам навредила лишняя неделя между окончанием сезона и стартом чемпионата мира. Игроки дольше входили в свой ритм. Надеюсь, в будущем чемпионат мира будет начинаться раньше», — заключил Блэшилл.