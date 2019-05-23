«Нужно действовать жёстко и не удаляться»: Бадюков о матче Россия — США, преображении Капризова и амбициях Кучерова

Кризис в отношениях между Россией и США никак не повлияет на эмоциональное состояние хоккеистов отечественной сборной в четвертьфинальном матче чемпионата мира с американцами. Об этом заявил двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. Он также рассказал, как остановить лидера команды США Патрика Кейна, и объяснил, почему Александр Овечкин не поражает своей результативностью на турнире. Кроме того, Бадюков ответил на вопрос, входит ли Андрей Василевский в тройку лучших голкиперов планеты.

— Результат матча со сборной Швеции стал для вас неожиданностью?

— Нет, мы предполагали подобное развитие событий. Возможно, в этой встрече и решалась судьба первого места в группе, но для этого шведам нужно было побеждать достаточно крупно. Кроме того, они рассматривали вариант игры с финнами в четвертьфинале, и их это устраивало.

— Почему?

— Никто особо не хотел попадать на Канаду или Германию. «Кленовые листья» традиционно сильны, а немцы набрали солидный ход. Да ещё и голкипер Филипп Грубауэр серьёзно прибавил с момента начала чемпионата, смог оправиться от травмы.

— Хотите сказать, шведы не выкладывались в матче с россиянами?

— Они действовали не в режиме плей-офф. Второй период показал, что, как только подопечные Ильи Воробьёва включили скорости, стало много бросков. Кроме того, не слишком уверенное выступление Якоба Маркстрёма также помогло установить крупный счёт на табло.

— «Тре крунур» хорошо начали встречу и вели после первого периода. Россияне были не готовы к такому натиску скандинавов?

— Мне показалось, что дело было не в удачных действиях шведов, а в нервозности подопечных Ильи Воробьёва. Было много брака в передачах, хоккеисты не могли держать шайбу. Во втором периоде пришла уверенность. Россияне стали чаще вступать в силовую борьбу с соперником, вследствие чего повысилось количество бросков по воротам скандинавов. В определённый момент соперник понял, что в этот раз ему не светит, поэтому особо не сопротивлялся.

— Во втором периоде сборная России включила свои максимальные обороты?

— Нет. Просто в тот вечер всё сложилось именно так. В целом об этом матче лучше забыть, ведь в противостоянии с американцами всё может сложиться иначе. Если у россиян не пойдут броски, даже предельное старание может не помочь.

— Не показалось, что во втором периоде шведы уверовали в свою победу и чересчур расслабились?

— Не думаю. Перед коллективом Рикарда Грёнборга не стояло задачи кровь из носу одержать верх в этой встрече. Они поняли, что у россиян пошла игра, поэтому в концовке отбывали номер.

— Но ведь в третьем периоде они забросили три шайбы…

— Несмотря на это, данный отрезок прошёл спокойно.

— Многие поспешили обвинить в бедах шведской сборной её голкипера Якоба Маркстрёма. Грёнборг прогадал, не выставив на матч Хенрика Лундквиста?

— Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» займёт место в воротах во встрече с финнами. Не было особого смысла выпускать его в игре с россиянами. Что касается Маркстрёма, то у него с самого начала не задалось выступление на этом турнире.

— Все защитники сборной Швеции выступают в НХЛ, а их оборонительная линия считается одной из лучших, если не лучшей в мире. Почему она оказалась буквально раздавлена россиянами?

— Дело в физическом превосходстве. Когда на тебя бежит Александр Овечкин или Евгений Малкин, приходится очень тяжело. Несмотря на свой класс, в основном в команде Швеции значатся так называемые гибридные защитники, которые в первую очередь славятся своей техникой. Им тяжело противостоять таким форвардам.

— Семь шайб в воротах сборной Швеции — целиком вина её защитников и вратаря?

— Россияне продемонстрировали отличную реализацию голевых моментов. Если ты наносишь броски из-под защитника и они постоянно идут в цель, бессильна любая оборона.

— В последнее время много говорили о том, что Россия и Швеция обладают сильнейшими подборами исполнителей среди участников турнира. Этот матч подтвердил, что у Воробьёва самый мощный состав?

— Я бы не стал списывать со счетов Канаду. Возможно, по именам они и уступают своим конкурентам, но по уровню игры вряд ли. В первой встрече они уступили финнам, но вплоть до заключительной не забрасывали меньше пяти шайб. Исключением стала лишь дуэль с американцами, но там всё было ясно уже к концу второго периода.

— Перенос старта первенства на более позднее время способствовал усилению составов команд?

— Безусловно. В Словакию приехало много хоккеистов из НХЛ, вследствие чего резко возрос ажиотаж вокруг турнира. С другой стороны, это увеличило разницу между топ-сборными и середняками. Это повод задуматься.

— В матче со Швецией свою вторую шайбу на турнире забросил Александр Овечкин. Вам не показалось, что в этой встрече он впервые сыграл если не с полной, то как минимум близкой к ней выкладкой?

— Наблюдал за его выступлением на турнире. Он приехал в сборную и хочет получать удовольствие в матчах с не самыми сильными соперниками. Поэтому Александр зачастую предпочитает играть тонко, снабжать передачами Евгения Кузнецова и Кирилла Капризова. Но это не его.

Овечкин — это индивидуальные проходы, броски с любимой точки. Как только он начинает действовать в своей излюбленной манере, у него всё получается. В противном случае шайба начинает соскакивать с крюка, он чувствует себя не в своей тарелке. Но в последней встрече мы увидели проблески его фирменного стиля.

— Справедливо ли утверждать, что его низкая результативность была связана с желанием сохранить силы на плей-офф и в будущем мы увидим настоящего Александра Великого?

— Возможно. Овечкин делает многие вещи за счёт злости и агрессии. Причём это относится ко многим игрокам сборной России. Видимо, он ждал определённого момента, чтобы продемонстрировать свои сильнейшие качества.

— Также свою первую шайбу на турнире забросил Евгений Малкин. У них с Овечкиным общая история?

— Считаю, он выглядит солидно. Малкин — хороший центрфорвард атакующего плана. Тренерский штаб определил его в одно звено с Евгением Дадоновым — хоккеистом, способным мыслить с ним на одном уровне, а также Михаилом Григоренко, призванным его страховать. При всём уважении, форвард «Питтсбурга» не так цепко действует в обороне. Можно сказать, что он находится в идеальной для себя тройке.

— В преддверии этой встречи в Братиславу приехали жёны обоих спортсменов. Могло ли это стать причиной успешного выступления Овечкина и Малкина?

— На самом деле это и правда влияет. Кроме того, чемпионат мира, хорошая страна. Почему бы и не приехать? Муж при деле. (Смеётся.)

— Кирилл Капризов открыл счёт своим голам на чемпионате мира. Ему наконец удалось освоиться на турнире?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить о его последнем сезоне. На протяжении всего чемпионата он был в центре внимания, но иногда ему было тяжело. Именно из-за этого Игорь Никитин в ЦСКА передвинул Кирилла в четвёртое звено к Андрею Светлакову и Ивану Телегину, где у него получалось лучше. Из-за своей молодости Капризов не может ровно проводить все матчи.

— Тренерский штаб сборной старался вывести его на пик формы именно к заключительным встречам группового этапа?

— Да, шла работа в этом направлении. Думаю, сейчас Капризов завоевал место во втором звене и начинает постепенно привыкать к своим партнёрам, делать то, что от него требуется. Он успевает и на пятаке поработать, и затащить шайбу в зону.

— Почему не получалось раньше?

— Он занимался не своим делом, пытался играть преимущественно индивидуально. Теперь же он работает в коллективе.

— Никита Кучеров и Никита Гусев не отметились заброшенными шайбами. Это дополнительно мотивирует их в преддверии встречи с США?

— Думаю, от голов этого звена и будет зависеть результат противостояния с США. Это те ребята, которые стабильно выступали по ходу всего группового этапа. У Кучерова вчера было два момента, но он не смог их реализовать, тем самым позволив Вильяму Нюландеру выйти в лидеры гонки бомбардиров. Хотелось бы, чтобы именно россиянин был на первом месте.

— На ваш взгляд, этот чемпионат мира должен стать для Кучерова продолжением его невероятного сезона?

— Да. Никита должен завершить турнир в ранге лидера по результативности. Вчера просто не повезло.

— Как думаете, для него самого это важно?

— На мой взгляд, на этом турнире он преследует две цели — завоевать золото и стать лучшим бомбардиром. Он установил для себя очень высокую планку и продолжает поднимать её. Кучеров переживает за каждый момент и сейчас является одним из настоящих лидеров сборной России.

— После этого сезона о Кучерове заговорили как, возможно, о лучшем российском хоккеисте на данный момент. Согласны?

— Он уже давно входил в число лучших, но был недостаточно раскручен в сравнении с Малкиным, Овечкиным, Сидни Кросби. Думаю, сейчас дело поправится. Но в будущем ему необходимо сохранить свои скоростные качества и оставаться голодным.

— Андрей Василевский так и останется основным вратарём сборной России на чемпионате мира?

— Да. Александр Георгиев может появиться на льду только в экстренной ситуации.

— В этом сезоне Василевский претендует на «Везина Трофи». На данный момент он входит в тройку лучших голкиперов мира?

— Да. В России он точно номер один.

— В четвертьфинале сборная России сыграет с командой США. Что скажете о будущих соперниках?

— Блэшилл позвал в национальную команду тех спортсменов, которых он знает ещё по выступлениям за юниорскую сборную. Например, Джек Айкел и Дилан Ларкин. В целом звёздно-полосатые напоминают мне Швейцарию. Они по зубам россиянам, но только при соответствующем подходе.

— Что нужно делать подопечным Воробьёва?

— Действовать жёстко и не удаляться. В этом случае не должно быть проблем. Сборной России нельзя ввязываться в игру на встречных курсах, давать дружине Блэшилла заходить свободно в зону.

— Сборная США заняла четвёртое место в группе A. Её можно назвать слабейшей командой из тех, что могли достаться в соперники россиянам?

— Не согласен. В матче с финнами американцы ни в чём не уступали сопернику, однако суоми заняли второе место, а команда США — четвёртое. Возможно, коллектив играет не слишком стабильно, но не стоит сомневаться, что они могут выступать на высочайшем уровне.

— Для россиян традиционно сложно складываются встречи с североамериканскими командами. С чем это связано?

— Обычно они стараются предлагать более быстрый хоккей, а российские легионеры из НХЛ не всегда сопоставимы по уровню с их соперниками. Североамериканцы действуют в более прямолинейной и скоростной манере, отечественным хоккеистам же необходимо время, чтобы адаптироваться к этому.

— Противостояние России и США — классика мирового хоккея. Учитывая давление извне, не могут ли подопечные Воробьёва перегореть?

— Не думаю, что политические моменты повлияют на российских хоккеистов. В спортивных кругах этому не придают особого значения, всех волнует прежде всего хоккейная составляющая.

— На групповом этапе россияне ни разу не встречались с коллективами из Северной Америки. Насколько тяжело им будет приспособиться к их манере игры?

— Четвертьфинал — очень коварный этап. Ты только завершил выступление на групповом этапе и ещё толком не успел переключиться на плей-офф. В данных матчах немалую роль играет психологическая составляющая.

— Чего россиянам стоит ожидать от американцев?

— На первых минутах встречи подопечные Блэшилла, несомненно, рванут вперёд, но затем перейдут на игру вторым номером. Думаю, они окажутся подвержены давлению со стороны СМИ, которые называют российскую дружину главным фаворитом первенства планеты.

— Непререкаемым лидером сборной США является Патрик Кейн, согласны?

— Да, но ещё отметил бы тех же Айкела и Ларкина. Некоторые уже в третий раз приезжают на чемпионат мира, многие из них готовы решать более серьёзные задачи, чем выход в четвертьфинал.

— Что нужно делать, чтобы помешать Кейну демонстрировать свой лучший хоккей?

— То же самое, что сделали с защитником сборной Швейцарии Романом Йози. Как и Кейн, он хорошо контролирует шайбу. Таким игрокам необходимо не давать спокойно входить в зону.

— В составе сборной США выступает, возможно, будущий первый номер драфта НХЛ Джек Хьюз. У него есть потенциал стать одним из величайших хоккеистов следующего десятилетия?

— Сложно сказать. Сейчас он выглядит быстрым и манёвренным, но неясно, что случится с ним в будущем. Сам Кейн заявил, что уже сейчас Хьюз делает некоторые вещи лучше него.

— Кто лучше — Хьюз или Каапо Какко?

— На мой взгляд, Какко поинтереснее, более зрелый игрок. Поставил бы на него.

— Как завершится матч между сборными России и США?

— Россияне выиграют со счётом 4:1.