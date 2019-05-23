Бенефис Гусева и Сергачёва, старания Малкина и сейвы Василевского: Россия победила США в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею одержала победу над командой США в четвертьфинале чемпионата мира. Самыми результативными игроками встречи стали защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Гусев, забросившие по шайбе и совершившие по две результативные передачи. Организаторы признали лучшим голкипера Андрея Василевского. Как проходил матч за выход в полуфинал — в материале RT.

Российским хоккеистам одновременно и повезло, и не повезло с соперником по четвертьфиналу на ЧМ-2019. С одной стороны, на групповой стадии турнира американцы и близко не показали себя командой, способной остановить суперзвёздное нападение Ильи Воробьёва. Даже при отменной игре голкиперов Кори Шнайдера и Тэтчера Демко они пропустили 15 шайб в семи встречах и ни в одной из них не сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Вместе с тем, привезя в Словакию целую россыпь скоростных и невероятно техничных форвардов во главе с Патриком Кейном и Джонни Годро, звёздно-полосатые располагали всем необходимым для того, чтобы серьёзно нагрузить работой Андрея Василевского, и подходили к плей-офф с одним из лучших на турнире показателем реализации численного преимущества, превышавшим отметку в 40%.

Кому удача улыбнулась совершенно точно, так это нейтральным зрителям. Поединок Россия — США стал одним из самых зрелищных на турнире вообще и уж точно самым интересным с участием двух соперников действительно высокого уровня.

А вот отечественным болельщикам пришлось основательно понервничать: вплоть до заключительных секунд третьего периода не было понятно, кто из команд всё-таки продолжит борьбу за один из комплектов наград первенства планеты. И это при очевидном преимуществе «красной машины» как по броскам в створ ворот (43 против 32 у американцев), так и по реальным голевым моментам. Даже в матче со шведами, пропустившими от подопечных Ильи Воробьёва сразу семь шайб, их было создано значительно меньше.

После стартовой двадцатиминутки, впрочем, ничто не предвещало жестокого сражения за победу и сумасшедшей интриги аж до самой финальной сирены. Российские хоккеисты открыли счёт уже на второй минуте поединка, а затем сумели наказать соперника за первое же в матче удаление (его заработал Евгений Кузнецов, заставивший сфолить упомянутого выше Годро), причём стараниями одних и тех же исполнителей.

Сначала нападающий Никита Гусев лучше всех сориентировался после выстрела Михаила Сергачёва от синей линии и успешно сыграл на добивании, а затем вернул должок молодому защитнику «Тампа-Бэй Лайтнинг», выведя его на голевой бросок с дальней дистанции.

Проснулась сборная США лишь после того, как получила отставание в две шайбы. Соперник провёл одну-две неплохие смены в зоне атаки под занавес первого периода, а на второй вышел с совершенно иным настроем — и оперативно лишил Василевского возможности сыграть на ноль. Голкиперу российской дружины откровенно не повезло: сам бросок защитника Брэди Шея особой угрозы в себе не таил, но в дело вмешался неприятный рикошет, среагировать на который Андрей, к сожалению, был уже просто не в силах.

Случилось это на 23-й минуте поединка, и американцы, как показалось, обрели второе дыхание. Они по-прежнему регулярно проваливались в своей зоне — один лишь Александр Овечкин упустил две великолепные возможности вернуть российским хоккеистам преимущество в два гола, но прекрасные шансы вписать своё имя в протокол были не только у него. Зато на каждый опасный бросок по воротам Шнайдера американцы отвечали не менее острым своим, и Василевскому приходилось трудиться в поте лица, совершая одно спасение за другим.

Кульминационный момент второго периода наступил после удаления Кузнецова за поздний силовой приём: поймавшие кураж игроки сборной США делали всё возможное, чтобы сравнять счёт в формате «пять на четыре», и на добрые полторы минуты заперли фаворита в его зоне. Но так толком ничего и не придумали — и оборонявшаяся четвёрка, и голкипер действовали максимально надёжно, не позволив Кейну и компании восстановить паритет.

В дебюте третьего периода Сергачёв с Гусевым записали себе в актив по третьему баллу за результативность — защитник совершил важный перехват, а форвард развил голевую контратаку, увенчавшуюся второй на чемпионате мира шайбой в исполнении Кирилла Капризова. Победным бросок нападающего ЦСКА в итоге не стал, но был, наверное, самым важным в матче: неизвестно, чем бы завершился четвертьфинал, упусти россияне сформированный в стартовые 20 минут гандикап.

Им и так пришлось очень нелегко (вскоре защитник Ноа Хэнифин вновь сократил отставание звёздно-полосатых до минимального, не оставив Василевскому ни единого шанса пушечным выстрелом под перекладину), зато подопечные Воробьёва хотя бы сохранили за собой право на ошибку.

Американцы не капитулировали даже после того, как Михаил Григоренко завершил ещё одну шикарную контратаку сборной России, родившуюся из отчаянного забега Евгения Дадонова через половину площадки за бесхозной шайбой. Они не уступили отечественным хоккеистам по броскам в третьем периоде (11 против 11), за три с небольшим минуты до финальной сирены заменили Шнайдера шестым полевым игроком и вновь добились локального успеха руками Алекса Дебринкэта.

Форвард броском в касание с острого угла замкнул отменную передачу Кейна. Воробьёв попросил арбитров изучить видеоповторы голевого момента на предмет помехи Василевскому, но противоправных действий со стороны звёздно-полосатых они не усмотрели — 4:3.

Правда, как бы ни было тревожно за судьбу российской команды в заключительные минуты матча, от камбэка сборная США была довольно далека. Где-то американцам не хватало точности при передачах под бросок партнёра, но в первую очередь следует отметить самоотверженность отечественных исполнителей в своей зоне.

Василевский, более чем справедливо названный лучшим игроком матча в составе команды Воробьёва, ни на секунду не терял концентрацию, а Малкин, несмотря на статус одной из главных звёзд чемпионата мира, не жалея себя, ложился под броски в исполнении американских защитников, ни один из которых так в итоге до ворот и не дошёл.

Выстояв, «красная машина» забронировала за собой место в полуфинале, который состоится в ближайшую субботу, 25 мая, в Братиславе. Кто станет её соперником на следующей стадии первенства планеты, пока неизвестно. Вариантов с учётом новых правил посева, внедрённых Международной федерацией хоккея (IIHF) в аккурат перед началом ЧМ-2019, довольно много: либо Германия, если ей удастся обыграть Чехию, либо победитель встречи Швеция — Финляндия, если немцы проиграют. Но какой бы из них в итоге ни выпал, лёгкой прогулки в финал он совершенно точно не обещает.