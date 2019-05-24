«Надо аккуратно сыграть в обороне»: как Финляндия готовилась к игре со сборной России в полуфинале ЧМ

Победа в четвертьфинале ЧМ над действующими чемпионами мира вселила уверенность в финских хоккеистов. Об этом на заключительной тренировке, которая состоялась в Братиславе, рассказал капитан сборной Финляндии Марко Анттила. Наставник финского коллектива Юкка Ялонен заявил, что хорошо изучил стиль игры сборной России, и подчеркнул, что разница в классе и мастерстве хоккеистов из разных стран не скажется на итоговом результате матча.

Накануне сборная Финляндии в напряжённой борьбе взяла верх над командой Швеции и провела свой последний матч на «Стилл Арене» в Кошице. Начиная с полуфинальной стадии все поединки проходят в Братиславе, поэтому подопечным Юкки Ялонена пришлось преодолеть около 400 км по пути в столицу Словакии.

Возможно, именно с долгой дорогой был связан тот факт, что хоккеисты Суоми с большим опозданием начали свою работу на «Андрей Непела Арене».

Многочисленным журналистам из России и Финляндии пришлось ждать появления подопечных Юкки Ялонена в общей сложности практически час. Финский коллектив не спешил на лёд и после прибытия на Арену. Будущие соперники сборной России вначале уделили вниманию работе в зале, после чего в течении получаса разминались играя в футбол.

Только после этого финская сборная появилась на льду, однако провела основную часть тренировки не в полном составе.

Среди появившихся на площадке особо выделялись один из главных творцов четвертьфинальной победы над шведами Марко Анттила и защитник «Чикаго Блэкхокс» Хенри Йокихарью, но основное внимание журналистов было приковано к Каапо Какко. По ходу турнира 18-летний вундеркинд успел стать одним из самых обсуждаемых участников первенства, поэтому был вынужден постоянно чувствовать на себе взгляды представителей СМИ.

В целом, занятие на льду заняло не более 20 минут, после чего спортсмены и тренер уделили внимание прессе.

«Русская команда выглядит мощно»

Первым с журналистами вышел пообщаться Юкка Ялонен, который на протяжении 20 минут спокойно и доходчиво отвечал на вопросы финских СМИ. После этого тренер уделил время и представителям страны-соперницы, рассказал о сильных сторонах «красной машины» и вспомнил исторический матч восьмилетней давности. Тогда сборные также встретились на стадии полуфинала на чемпионате мира в Братиславе — успех сопутствовал представителям Финляндии.

«Нас ждёт совершенно другая игра, нежели та, что была здесь много лет назад. И она будет очень тяжёлая. Безусловно, мы понимаем, что Россия очень сильна и является фаворитом в этом матче. Но и они могут дрогнуть, ведь на команде лежит колоссальная ответственность. С таким составом и такими амбициями российские хоккеисты играют под постоянным давлением и не имеют права на ошибку. Если они не выиграют, то дома будут выглядеть очень плохо», — оценил предматчевые расклады Ялонен.

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Наставник финского коллектива также признался в том, что тренерскому штабу сборной России будет сложно удивить его тактическими решениями на матч. По мнению Ялонена он хорошо знаком со стилем игры российской команды.

«Они знают, как играем мы, а мы знаем, как играют они, так что будет равная борьба. Да, у России очень хорошие исполнители, сильная защита и отличное большинство, но ведь мы знаем как их остановить. Вспомните, на Евротуре перед этим ЧМ мы были сильнее, так что и сейчас можем повторить своих успех! Нужно просто играть, верить в себя, и демонстрировать свои лучшие качества. По ходу этого турнира мои парни уже доказали, что могут бороться с сильными соперниками», — заявил финский специалист.

Кроме того Ялонен ответил на многочисленные вопросы о разнице в классе и мастерстве игроков. Тренер заявил, что отсутствие именитых и звёздных исполнителей в нынешнем составе сборной Финляндии не оказывает на его коллектив негативного влияния.

«Это нестрашно, что многие звезды НХЛ не приехали в сборную в этом году, у нас в команде и без них хватает хороших игроков из финской лиги и из КХЛ. Да, иногда сложно быть в такой ситуации, но если фокусироваться на своей игре, то проблем не будет. У нас есть Какко, он отлично играет. В матче со Швецией принёс нам много пользы и надеюсь, сможет забить в ворота сборной России!», — резюмировал тренер.

Сам Каапо Какко выразил уверенность, что его команде по силам пройти сборную России и стать участником решающего матча ЧМ. По словам молодого нападающего, победа над действующими чемпионами мира — сборной Швеции, вселила в него и его партнёров уверенность в своих силах.

«Если мы сыграем со сборной России так, как играли со шведами, то победим! И это несмотря на то, что у России действительно очень сильная команда, составленная из настоящих звёзд не только НХЛ, но и мира. Но лично мне в составе соперника импонирует Никита Кучеров, выделю его, очень нравится как он играет. Что касается моей игры, по необъяснимым для себя причинам я перестал забивать… Шайба просто не идёт в ворота, надеюсь исправить это», — рассказал журналистам нападающий финского коллектива.

Последним перед журналистами выступил капитан сборной Финляндии Марко Анттила. Форвард подтвердил, что накануне игры с Россией его команда находится на эмоциональном подъёме и рассказал о качествах, которые помогут одержать победу в полуфинальном матче.

«Нам надо просто аккуратно играть в обороне. Действовать разумно, ведь русская команда не потерпела ни одного поражения и выглядят по настоящему мощной. Но я верю в то, что мы можем выиграть! Многое будет зависеть от того, как пройдут первые минуты матча, ни в коем случае нельзя пропускать быстрый гол. Со своей стороны обещаю показать лучшую игру, буду активно действовать и обязательно постараюсь забить», — поделился планами на матч финский форвард.