«Каждый рубеж по-своему сложен»: как сборная России по хоккею готовится к матчу с Финляндией

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Сергей Стариков, Полина Стаменкович
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в преддверии полуфинала чемпионата мира с Финляндией, которая носила необязательный характер. Главный тренер Илья Воробьёв отметил, что не стоит недооценивать соперника из-за отсутствия в его составе игроков НХЛ, а также прокомментировал слова американского репортёра Джули Робенхаймер, которая высказалась об игре его подопечных в нападении. Капитан Илья Ковальчук, в свою очередь, рассказал о проблеме с бросками в створ и положительно отреагировал на новость о том, что в 2023 году первенство планеты пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Каждый рубеж по-своему сложен»: как сборная России по хоккею готовится к матчу с Финляндией

В пятницу, 24 мая, сборная России по хоккею провела первую тренировку перед встречей с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Как и ожидалось, главный тренер Илья Воробьёв не стал вносить коррективы в уже отлаженный механизм работы коллектива и оставил все сочетания в неизменном виде.

Учитывая тот факт, что до конца турнира «красной машине» осталось провести по две встречи, тренировка ожидаемо носила восстановительный характер. Первые несколько минут пребывавшие в бодром расположении духа Никита Кучеров и компания спокойно отрабатывали броски по воротам, после чего перешли к базовым упражнениям.

При этом сам Воробьёв скорее наблюдал за процессом, нежели руководил им. Роль связующего звена между наставником и хоккеистами взял на себя ассистент тренера Алексей Кудашов. Пару раз он что-то громко выговаривал форвардам, призывая их работать интенсивнее.

«Каждый рубеж по-своему сложен»

В общей сложности тренировка продлилась не более 30 минут, после чего Воробьёв ответил на вопросы журналистов. Так, он отметил сильные качества национальной команды Финляндии, прокомментировал проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге и рассказал, как отреагировал на слова американской журналистки Джули Робенхаймер об абсурдном стиле игры его коллектива в нападении.

— С чем связано то, что сегодняшняя тренировка была столь недолгой?

— В принципе, по набору упражнений она такая же, как и предыдущие. Это было занятие по желанию, поэтому некоторые готовились по своему графику и ушли пораньше.

— Порадовались победе Финляндии над Швецией?

— Думали об этом. Но нужно смотреть, кого они обыграли на нынешнем турнире. Команда давно находится на сборах и демонстрирует хорошо отлаженный хоккей. Отсюда и положительный результат в матчах с Канадой и Швецией.

— На чемпионате мира в 2011 году Россия уступила Финляндии в полуфинале. Изучали ли вы ту встречу в преддверии полуфинала?

— Конечно, нет. (Смеётся.)

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— Тот матч запомнился нервной обстановкой в стане сборной России. Как избежать этого сейчас?

— Мы должны играть в свой хоккей, не реагировать на их ловушки. Они могут пытаться подловить на контратаках, отсиживаться в обороне...

— Какая из команд на турнире ближе всего по манере игры к финнам?

— Наверное, это отдельная тема. Более-менее близкие есть, но это самостоятельная команда.

— Что можете сказать о нападающем Марко Анттиле?

— Да, мы знаем, что он может переть на ворота, но отдельно против него Никиту Задорова выпускать не собираемся. Пока думаем, как правильно распределить силы.

— Выставите ли кого-то против Каапо Какко?

— У нас командная игра, персональщиков не будет.

— Кто в полуфинале будет защищать ворота?

— Андрей Василевский.

— Можете сказать, что самый сложный психологический рубеж сборная уже прошла?

— Каждый рубеж по-своему сложен. Да, очень важно было пройти американцев, но следующий этап столь же важен, как и предыдущий.

— У финнов из НХЛ есть только Хенри Йокихарью и Юхо Ламмикко. Это как-то повлияет на вашу подготовку?

— Они уже два месяца работают на сборах — очень отлаженный коллектив.

— На ваш взгляд, эти игроки не уступают в классе легионерам из НХЛ?

— Дело в том, во что они играют, а не кто у них в составе. Финны действуют от обороны, на контратаках. Если есть возможность, активно лезут на ворота.

— По вашему мнению, легче играть с более атакующей сборной США, чем с закрытыми финнами?

— Думаю, что нам надо серьёзно подготовиться.

— Чемпионат мира 2023 года пройдёт в Санкт-Петербурге. Ваши эмоции?

— Прекрасная новость. Мы знаем, какой это будет стадион, на сколько мест. Это фантастика. Надеемся, что турнир даст толчок к развитию хоккея не только у нас, так как условия будут очень хорошими.

— Мечтаете в этот момент возглавлять сборную России?

— Давайте этот турнир переживём.

— На тренировке вы отрабатывали передачи на ход. Это обычная рутина? Или делалось специально под следующего соперника?

— Сегодня была такая тренировка, я даже не знаю, что там сильно отрабатывали. Это стандартное бросковое упражнение.

— Как отреагировали на слова американской журналистки о том, что россияне действуют на льду слишком быстро?

— Прочитали — и проехали дальше. В душе посмеялись.

«Нам надо играть в свой хоккей»

Вслед за наставником к представителям прессы вышел капитан сборной Илья Ковальчук. Он отметил, что у россиян зачастую возникают проблемы в матчах со сборной Финляндии, однако подчеркнул, что команда сделает правильные выводы и не будет ориентироваться на прошлые результаты.

— Как прошла тренировка?

— Готовимся, надо восстановиться после вчерашней игры.

— Что можете сказать о сборной Финляндии?

— Мы с финнами уже играли перед чемпионатом мира, одержали победу, поэтому необходимо сделать правильные выводы.

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— Какие матчи с Финляндией приходят на ум?

— Да, они попортили нам много нервов. Не самый простой для нас соперник. Надо всё оставить в прошлом и жить настоящим. У них очень хорошая команда, но мы будем играть в свой хоккей, и всё будет нормально.

— Проще выступать против такого соперника, действующего от обороны, или более атакующих американцев?

— Я бы не сказал, что американцы действовали от атаки. Неважно, с кем играть, ведь это полуфинал чемпионата мира. Осталось четыре достойных команды, и победит сильнейший.

— Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в России. Как оцените эту новость?

— Круто. Уверен, что в России хоккей — спорт номер один, и это будет очередной всплеск. Для молодёжи будет очень приятно увидеть своих кумиров, пообщаться с ними.

— Планируете сыграть на этом турнире?

— Посмотрим. Мне тогда уже будет 40. Я люблю хоккей, тренировки, но не думаю, что настолько.

— Можете кого-то выделить в составе финнов?

— Честно говоря, я не особо в курсе. У них есть молодой парень, который будет первым или вторым номером драфта. Он очень хорошо начал турнир. В принципе, у них ровная команда. Но нам надо играть в свой хоккей.

— В матче с США у вас немного не заладилось с бросками в створ. Сегодня уделяли этому внимание?

— Хорошо то, что в игре с американцами у меня появились броски. Это маленький шажок к целям, которые я ставлю перед собой.

— Накручиваете себя из-за этого?

— Нет. Неважно, кто забивает, кто отдаёт. Главное — результат.

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