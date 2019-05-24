Сочетания звеньев сборной России по хоккею остались без изменений перед матчем с Финляндией

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Сборная России по хоккею проводит тренировку перед матчем с командой Финляндии, который пройдёт в рамках полуфинала чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Сочетания звеньев сборной России по хоккею остались без изменений перед матчем с Финляндией
  • Reuters

Как сообщает корреспондент RT, тренерский штаб не стал менять состав на раскатку по сравнению с прошлой игрой:

— вратари: Василевский (Георгиев);

— Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

— Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

— Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

— Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

Встреча с Финляндией состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.

Ранее обозреватель из США ответила на вопрос о сравнении хоккейных сборных России и СССР.

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