Сочетания звеньев сборной России по хоккею остались без изменений перед матчем с Финляндией
- Reuters
Как сообщает корреспондент RT, тренерский штаб не стал менять состав на раскатку по сравнению с прошлой игрой:
— вратари: Василевский (Георгиев);
— Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
— Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
— Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
— Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.
Встреча с Финляндией состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.
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