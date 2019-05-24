Сочетания звеньев сборной России по хоккею остались без изменений перед матчем с Финляндией

Сборная России по хоккею проводит тренировку перед матчем с командой Финляндии, который пройдёт в рамках полуфинала чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Reuters

Как сообщает корреспондент RT, тренерский штаб не стал менять состав на раскатку по сравнению с прошлой игрой: — вратари: Василевский (Георгиев); — Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов; — Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов; — Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров; — Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов. Встреча с Финляндией состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск. Ранее обозреватель из США ответила на вопрос о сравнении хоккейных сборных России и СССР.