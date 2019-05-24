Воробьёв объяснил, почему сборная России провела короткую тренировку перед матчем с Финляндией

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, почему команда провела короткое тренировочное занятие перед полуфиналом чемпионата мира 2019 года с Финляндией.

«В принципе, оно такое же по набору упражнений, как и до этого. Это было занятие по желанию, поэтому некоторые ребята готовятся профессионально или, лучше сказать, по-своему. Они ушли пораньше», — заявил Воробьёв.

Встреча со сборной Финляндии состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что сочетания звеньев сборной России по хоккею остались без изменений перед матчем полуфинала с Финляндией.