Воробьёв объяснил, почему сборная России провела короткую тренировку перед матчем с Финляндией

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, почему команда провела короткое тренировочное занятие перед полуфиналом чемпионата мира 2019 года с Финляндией.
Воробьёв объяснил, почему сборная России провела короткую тренировку перед матчем с Финляндией
  • Reuters

«В принципе, оно такое же по набору упражнений, как и до этого. Это было занятие по желанию, поэтому некоторые ребята готовятся профессионально или, лучше сказать, по-своему. Они ушли пораньше», — заявил Воробьёв.

Встреча со сборной Финляндии состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что сочетания звеньев сборной России по хоккею остались без изменений перед матчем полуфинала с Финляндией.

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