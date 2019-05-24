Воробьёв о сборной Финляндии: дело в том, во что они играют, а не кто у них в составе

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился мнением о национальной команде Финляндии перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Воробьёв о сборной Финляндии: дело в том, во что они играют, а не кто у них в составе
  • Reuters

«Как повлияет на подготовку тот факт, что у финнов почти нет игроков из НХЛ? Они уже два месяца работают на сборах — очень отлаженный коллектив.  Дело в том, во что они играют, а не кто у них в составе. Они играют от обороны. Действуют на контратаках. Если есть возможность, хорошо лезут на ворота», — рассказал Воробьёв.

Он отметил, что не будет использовать персональную опеку ни против Каапо Какко, ни против любого другого игрока финской команды.

Встреча с Финляндией состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.

Ранее Воробьёв объяснил, как сборная России может избежать излишнего волнения в полуфинале ЧМ.

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