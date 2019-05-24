Воробьёв объяснил, как сборная России может избежать излишнего волнения в полуфинале ЧМ

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал о психологической подготовке команды к полуфиналу чемпионата мира 2019 года с Финляндией.
Воробьёв объяснил, как сборная России может избежать излишнего волнения в полуфинале ЧМ
  • Reuters

«Мы должны играть в свой хоккей, не реагировать на их уловки. Они могут пытаться ловить на контратаках, отсиживаться в обороне», — заявил Воробьёв.

Он также высказался о психологическом аспекте предстоящей игры.

«Можно ли сказать, что самый сложный психологический рубеж сборная прошла? Каждый рубеж сложный. Да, очень важно было пройти американцев, но следующий этап настолько же важен, как и предыдущий», — добавил специалист.

Встреча с Финляндией состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что Василевский будет защищать ворота сборной России в полуфинале ЧМ с Финляндией.

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