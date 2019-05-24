Воробьёв объяснил, как сборная России может избежать излишнего волнения в полуфинале ЧМ
- Reuters
«Мы должны играть в свой хоккей, не реагировать на их уловки. Они могут пытаться ловить на контратаках, отсиживаться в обороне», — заявил Воробьёв.
Он также высказался о психологическом аспекте предстоящей игры.
«Можно ли сказать, что самый сложный психологический рубеж сборная прошла? Каждый рубеж сложный. Да, очень важно было пройти американцев, но следующий этап настолько же важен, как и предыдущий», — добавил специалист.
Встреча с Финляндией состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.
Ранее сообщалось, что Василевский будет защищать ворота сборной России в полуфинале ЧМ с Финляндией.