Василевский будет защищать ворота сборной России в полуфинале ЧМ с Финляндией

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, кто займёт место в воротах национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира с Финляндией.
Василевский будет защищать ворота сборной России в полуфинале ЧМ с Финляндией
  • Reuters

«Андрей Василевский сыграет», — сказал Воробьёв.

Встреча с Финляндией состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.

24-летний голкипер, выступающий на клубном уровне в Национальной хоккейной лиге за «Тампа-Бэй Лайтнинг», защищал ворота национальной команды в шести матчах мирового первенства, два из которых отыграл на ноль.

Ранее Воробьёв объяснил, почему сборная России провела короткую тренировку перед матчем с Финляндией.

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