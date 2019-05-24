Василевский будет защищать ворота сборной России в полуфинале ЧМ с Финляндией
- Reuters
«Андрей Василевский сыграет», — сказал Воробьёв.
Встреча с Финляндией состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.
24-летний голкипер, выступающий на клубном уровне в Национальной хоккейной лиге за «Тампа-Бэй Лайтнинг», защищал ворота национальной команды в шести матчах мирового первенства, два из которых отыграл на ноль.
Ранее Воробьёв объяснил, почему сборная России провела короткую тренировку перед матчем с Финляндией.