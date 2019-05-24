«Этот турнир станет одним из лучших в истории»: конгресс IIHF утвердил проведение ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге

Конгресс IIHF официально утвердил Россию в качестве страны — хозяйки чемпионата мира по хоккею 2023 года. Специально к турниру в Санкт-Петербурге возведут новый современный стадион вместимостью более 20 тыс. зрителей. В том же году молодёжное первенство планеты примут Новосибирск и Омск. Как считает президент ФХР Владислав Третьяк, такое доверие — признак уважения к России.

«ЧМ-2023 станет одним из лучших в истории»

Решение конгресса IIHF о проведении чемпионата мира — 2023 в Санкт-Петербурге во многом носило чисто формальный характер, поскольку данный вердикт был вынесен ещё в сентябре прошлого года на полугодовом конгрессе федерации на Мальте.

Однако де-юре объявлено об этом было только сейчас, на заседании в Братиславе. Причём накануне Федерация хоккея России ещё раз презентовала заявку первенства планеты в Санкт-Петербурге. Не обошлось без выступления балерин.

«Делегатам конгресса была представлена информация о городе, его транспортном сообщении и инфраструктуре, выдающемся культурном наследии и достопримечательностях, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году. Ярким финальным аккордом презентации стало выступление трио русских балерин с танцевальным номером на музыку из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского», — сообщалось в официальном заявлении ФХР.

Руководитель федерации Владислав Третьяк рассказал о двух стадионах, которые примут матчи турнира. В частности, он подчеркнул, что до новой арены на 21,5 тыс. зрителей будет легко добраться.

«В 2023 году весь мир ждёт чемпионат мира в Петербурге, наша страна всегда славилась высоким уровнем организации больших турниров. Турнир станет одним из лучших, одним из самых запоминающихся в истории», — пообещал Третьяк членам конгресса.

В пятницу решение было принято окончательно: чемпионат мира — 2023 официально отправили в Санкт-Петербург. Также определилась судьба двух следующих за ним турниров. Первенство планеты 2024 года пройдёт в Чехии, а именно в Праге и Остраве. ЧМ-2025 примут Швеция и Дания.

Россия в 2023-м проведёт не только взрослый, но и молодёжный чемпионат мира. Изначально планировалось, что матчи турнира состоятся в Новосибирске, но теперь стало известно, что некоторые встречи пройдут в Омске. Президент ФХР Третьяк не скрывал гордости от принятого решения.

«Мы хорошо поработали над тем, чтобы Санкт-Петербург получил право провести чемпионат мира. Всем понравилась презентация. Солидно подготовились. Ни одна страна мира не получала в один год сразу два турнира — чемпионат мира среди молодёжи и взрослый чемпионат. Ребята до 20 лет сыграют в Новосибирске и Омске. Это говорит об уважении к России», — отметил функционер после окончания конгресса.

«Со стадионом всё идёт по плану»

Принципиальное решение о проведении чемпионата мира в Санкт-Петербурге было принято ещё в сентябре прошлого года. Тогда российская заявка опередила чешскую и шведскую, которые в итоге также не остались без первенств планеты.

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«Конгресс определил, что ЧМ-2023 пройдёт в России, ЧМ-2024 — в Чехии, а ЧМ-2025 — в Швеции. Единственное, что может изменить этот расклад, — появление ещё одного кандидата, который должен подать заявку до 15 января будущего года. Изначально на ЧМ-2023 нацеливались Швеция и Чехия, но российская заявка победила», — рассказал Blesk пресс-атташе чешской федерации хоккея Зденек Зикмунд.

Новых заявок в итоге не поступило, а уже в апреле текущего года в Санкт-Петербурге состоялось совещание ФХР и IIHF по подготовке к турниру, на котором обсуждались вопросы бюджета, логистики и размещения команд.

Особое внимание присутствующие уделили проекту нового стадиона вместимостью 21,5 тыс. зрителей. Помимо этого, делегаты посетили с инспекцией Ледовый дворец, который был введён в эксплуатацию к чемпионату мира — 2000.

Впрочем, наибольшие вопросы возникают по поводу строительства новой арены, которое пока не началось. Изначально её должны были возвести на месте СКК «Петербургский». При этом ледовый дворец мог стать самым вместительным в мире (22 тыс. зрителей).

«Это вопрос к инженерам — смогут ли они построить 22-тыс. стадион в виде реконструкции. Мы отталкивались от реконструкции, но я как инженер считаю, что это должна быть абсолютно новая арена, сделанная по современным технологиям, что важно. СКК построили к Олимпиаде, прошло 40 лет. За 40 лет технологии сильно изменились. Мы должны использовать всё для следующих 50, а может быть, и 100 лет», — объяснял председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

Вокруг арены планировалось построить жилой комплекс, чтобы окупить затраченные на стадион средства. Однако против такого плана выступило правительство города. Но, по последней информации, эту проблему удалось решить.

«К ЧМ-2023 будет построена новая арена вместимостью 20 тыс. С ней всё идёт по плану, конструктивно взаимодействуем с городом, мы уверены, что такими темпами построим арену как раз к открытию турнира. Сначала нужно подготовить проектную документацию, а потом уже начать строительство», — заявил экс-президент КХЛ, а ныне президент ФК «Зенит» Александр Медведев.