Пять лет без золота: сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Сборная России уступила команде Финляндии со счётом 0:1 в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Автором единственной шайбы стал форвард финской команды Марко Анттила, отличившийся в равных составах в середине третьего периода. Как команда Ильи Воробьёва позволила традиционно неудобному для себя сопернику одержать сенсационную победу — в материале RT.

Ещё до начала текущего чемпионата мира по хоккею сборную России называли главным и едва ли не безоговорочным фаворитом турнира. Тренерскому штабу Ильи Воробьёва повезло получить в своё распоряжение подавляющее большинство заокеанских звёзд. Из борьбы за Кубок Стэнли уже в первом раунде поочерёдно вылетели «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», что позволило присоединиться к национальной команде лучшим отечественным исполнителям — от голкипера Андрея Василевского до форварда Александра Овечкина, считающегося самым хорошим снайпером современности.

По именам «красная машина» с большим запасом превосходила любого серьёзного соперника вплоть до Канады, которая незадолго до первенства планеты лишилась потенциального лидера — центрального нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джона Тавареса, получившего травму. Помешать россиянам впервые с 2014 года стать лучшей сборной мира могли только недооценка соперников (хотя в плей-офф первенства планеты ничего подобного обычно не происходит) и проблемы с командными взаимодействиями.

На групповой стадии ЧМ-2019 никаких предпосылок к тому, что российские хоккеисты могут не добраться хотя бы до финала, не просматривалось: подопечные Воробьёва выиграли все семь матчей в основное время, забросив 36 шайб и пропустив только семь. А вот после трудной победы над американцами в четвертьфинале за отечественную дружину впервые стало по-настоящему тревожно. Не обращая ни малейшего внимания на суперзвёздный статус исполнителей, которым ей приходилось противостоять, сборная США показала, что «красную машину» можно остановить, если доигрывать каждый эпизод, охотно включаться в силовую борьбу у бортов и, главное, не показывать ни малейшего страха перед превосходящим в классе и опыте противником.

Финны, в заявку которых на первенство планеты вошли лишь два представителя НХЛ (это защитник Хенри Йокихарью из «Чикаго Блэкхоукс» и форвард Юхо Ламмикко, выступающий за «Флорида Пантерз»), этот момент уяснили ещё на заключительном этапе Евротура, уверенно разобравшись с едва прибывшими в расположение сборной отечественными звёздами. А благодаря звёздно-полосатым убедились, что изобретённый рецепт по-прежнему работает. И, сочетая высочайший уровень агрессии в борьбе за шайбу с близкой к идеальной дисциплиной, оставили россиян без финала. Хотя до стартового вбрасывания в реалистичность такого сценария верилось с большим трудом.

Обрести уверенность в собственных силах парням Юкки Ялонена, на разных этапах тренерской карьеры немало поработавшего в КХЛ (он возглавлял не только «Йокерит», но и санкт-петербургский СКА, с которым ему не удалось завоевать Кубок Гагарина), помогло удаление Никиты Кучерова уже на шестой минуте поединка. Поиграв в формате «пять на четыре», номинальный аутсайдер полуфинальной пары прибрал инициативу к своим рукам, заставил Василевского совершить аж 15 спасений в первом периоде и удерживал преимущество по броскам в створ вплоть до концовки основного времени. Только когда отечественные хоккеисты, столкнувшиеся с перспективой неожиданного поражения, пошли на штурм чужих ворот, им удалось вырваться вперёд в статистическом протоколе и завершить встречу с показателем 32 броска против 29 у соперника.

Каждый из бросков россиян, впрочем, отразил 24-летний страж ворот сборной Финляндии Кевин Ланкинен — исполнитель из системы «Чикаго», ещё не дебютировавший в НХЛ, а часть сезона-2018/19 и вовсе отыгравший в Хоккейной лиге Восточного побережья, третьей по значимости в сложной пирамиде клубного хоккея США. Нельзя сказать, что он прямо-таки поймал кураж, но для человека, который в полуфинале дебютного в профессиональной карьере взрослого чемпионата мира столкнулся лицом к лицу с Овечкиным, Никитой Кучеровым и Евгением Малкиным, выглядел очень и очень уверенно. Не «пожарил», старался не позволять россиянам добивать шайбу с пятака и ни в чём не уступал Василевскому, давно привыкшему противостоять нападающим такого уровня.

У Андрея, к слову, работы тоже хватало. В одном из эпизодов в стартовой двадцатиминутке голкипер «красной машины» с огромным трудом прижал ко льду прыгавшую по линии ворот шайбу, которую так и не успел переправить в сетку невероятно талантливый тинейджер Каапо Какко. А во втором периоде сборную России даже спасла штанга — Нико Оямяки не хватило считаных сантиметров, чтобы открыть счёт в напряжённом полуфинале, становившемся всё более драматичным с каждой нерезультативной атакой.

После того как соперники ушли на второй перерыв при счёте 0:0, стало предельно очевидно, что исход матча решит единственная шайба: команды почти ни в чём не уступали друг другу, хотя и чувствовалось, что финны постепенно сбавляют обороты. «Благодарить» за это они должны были в первую очередь Кирилла Капризова — молодой нападающий при любом удобном случае старался обострять игру, много бросал по воротам (с тремя попаданиями в створ в активе он уступил лишь Овечкину с Кучеровым) и искал партнёров передачами, которых защитники Ялонена от него не ожидали. Неудивительно, что в итоге именно он признан лучшим игроком встречи в составе отечественной дружины, хотя ни одного балла за результативность форвард ЦСКА не набрал.

Моментом истины для «красной машины» стал малый штраф, полученный защитником финской команды Оливером Каски в начале третьего периода. Это была первая, и, как оказалось, единственная возможность подопечных Воробьёва разыграть большинство в полуфинале ЧМ-2019. Ею отечественные хоккеисты, к сожалению, не воспользовались — и вскоре пропустили тот самый контрвыпад, оставивший их без поединка за золото на четвёртом первенстве планеты подряд. На добивании успешно сыграл 33-летний форвард Марко Анттила, который никогда не пробовал свои силы за океаном и в своё время не закрепился даже в составе новокузнецкого «Металлурга», редко поднимавшегося со дна турнирной таблицы КХЛ.

Его стараниями порядок, как это часто бывает, побил класс: финальный штурм в исполнении сборной России с заменой Василевского шестым полевым игроком оказался безрезультатным, а Ланкинен оформил «сухарь» в борьбе с самой страшной линией нападения словацкого турнира. В воскресенье, 26 мая, финны сразятся за золото либо с канадцами, либо с чехами, а команде Воробьёва придётся довольствоваться участием в поединке за бронзовые медали.