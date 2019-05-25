Ялонен о победе над Россией: мы играли друг за друга и жертвовали всем для команды

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен прокомментировал победу над национальной командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

«Большая победа для нас и наших болельщиков. Очень горд за своих игроков. Мы играли друг за друга и жертвовали всем для команды. Очень тяжёлая и близкая игра», — заявил Ялонен.

Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В финале турнира соперником сборной Финляндии станет победитель противостояния Чехия — Канада. Проигравшая команда сыграет с Россией в матче за бронзу. Обе игры пройдут 26 мая.

Ранее Петтери Линдбом рассказал, за счёт чего сборная Финляндии обыграла Россию в полуфинале ЧМ по хоккею.