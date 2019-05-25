Линдбом рассказал, за счёт чего сборная Финляндии обыграла Россию в полуфинале ЧМ по хоккею

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Защитник сборной Финляндии по хоккею Петтери Линдбом прокомментировал победу над национальной командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Линдбом рассказал, за счёт чего сборная Финляндии обыграла Россию в полуфинале ЧМ по хоккею
  • Reuters

«Мы играли друг за друга и добились командной победы. С россиянами надо было быть очень осторожными, нельзя было делать глупых ошибок и слишком волноваться. От нас требовалось не пускать соперников в зону, держать их подальше и забросить больше них. Наш гол мог быть не самым красивым, но как же здорово было, когда мы увидели шайбу внутри. Всегда надо надеяться на победу, каждая команда здесь хочет выиграть. Неважно, будем ли играть с Канадой или Чехией. Всё зависит от нас самих», — заявил Линдбом.

Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0.

Ранее Кристиан Куусела прокомментировал победу над сборной России в полуфинале ЧМ-2019.

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