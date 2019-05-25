Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

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Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
  • Reuters

Встреча на арене имени Ондрея Непелы завершилась со счётом 0:1.

В первом периоде команды не сумели отличиться, несмотря на обилие голевых моментов. Причём Андрей Василевский вступал в игру гораздо чаще своего оппонента и в одном из эпизодов зафиксировал шайбу на линии ворот.

Во второй двадцатиминутке подопечные Ильи Воробьёва смотрелись предпочтительнее и нанесли больше бросков по воротам соперника — 11 против восьми, однако Кевин Ланкинен ни разу не капитулировал.

Заключительный период проходил в обоюдоострых атаках до тех пор, пока не отличились финны: на 51-й минуте Марко Анттила добил шайбу в ворота после того, как Василевский отбил шайбу перед собой.

Россияне предприняли штурм ворот соперника, но так и не сумели сравнять счёт. В воскресенье они сыграют в матче за третье место с проигравшими в другом полуфинале — Канада — Чехия.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею впервые на турнире не смогла отметиться заброшенными шайбами в первых двух периодах матча чемпионата мира 2019 года.

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