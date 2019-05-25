Финский хоккеист Куусела прокомментировал победу над сборной России в полуфинале ЧМ-2019

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Кристиан Куусела прокомментировал победу над национальной командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

«Мы знали, что если будем хорошо обороняться, то будет шанс на победу. Мы воспользовались одним шансом, чтобы оформить гол, и всё. Мы были уверены в себе. Мы уже обыграли несколько сильных команд, так что можем победить кого угодно. К финалу подготовимся так же, как к матчу с Россией, и сыграем в нём так же», — заявил Куусела.

Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0.

Ранее Никита Гусев назвал причину поражения от сборной Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею.