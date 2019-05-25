Василевский, Орлов и Кучеров признаны лучшими хоккеистами сборной России на ЧМ

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии определил лучших игроков сборной России на турнире.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, наград удостоены голкипер Андрей Василевский, защитник Дмитрий Орлов и форвард Никита Кучеров.

Василевский сыграл в семи из девяти матчей турнира, два из которых — «на ноль», и отразил в сумме 190 бросков.

В активе Орлова 6 (4 + 2) очков при показателе полезности «+9».

Кучеров стал лучшим бомбардиром сборной, набрав 16 (6 + 10) очков при показателе полезности «+10».

Сборная России проведёт ещё один матч на турнире и поборется за бронзовые медали с командой, уступившей в противостоянии Чехии и Канады. Игра за третье место состоится 26 мая.

Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв не винит хоккеистов сборной России в поражении от Финляндии.