Василевский, Орлов и Кучеров признаны лучшими хоккеистами сборной России на ЧМ
- © Reuters
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, наград удостоены голкипер Андрей Василевский, защитник Дмитрий Орлов и форвард Никита Кучеров.
Василевский сыграл в семи из девяти матчей турнира, два из которых — «на ноль», и отразил в сумме 190 бросков.
В активе Орлова 6 (4 + 2) очков при показателе полезности «+9».
Кучеров стал лучшим бомбардиром сборной, набрав 16 (6 + 10) очков при показателе полезности «+10».
Сборная России проведёт ещё один матч на турнире и поборется за бронзовые медали с командой, уступившей в противостоянии Чехии и Канады. Игра за третье место состоится 26 мая.
Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв не винит хоккеистов сборной России в поражении от Финляндии.