Воробьёв не винит хоккеистов сборной России в поражении от Финляндии
- Reuters
«Чувствую ли, что наши звёзды сегодня не показали всё, на что способны? Нет, я не виню наших игроков», — заявил Воробьёв после матча.
Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.
Ранее Воробьёв ответил, будет ли у игроков сборной России мотивация побороться за бронзу ЧМ-2019.