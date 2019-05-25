Воробьёв не винит хоккеистов сборной России в поражении от Финляндии

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв заявил, что не винит своих подопечных в поражении от национальной команды в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Воробьёв не винит хоккеистов сборной России в поражении от Финляндии
  • Reuters

«Чувствую ли, что наши звёзды сегодня не показали всё, на что способны? Нет, я не виню наших игроков», — заявил Воробьёв после матча.

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее Воробьёв ответил, будет ли у игроков сборной России мотивация побороться за бронзу ЧМ-2019.

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