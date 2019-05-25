Воробьёв ответил, будет ли у игроков сборной России мотивация побороться за бронзу ЧМ-2019

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв ответил на вопрос о мотивации его подопечных перед матчем за бронзу чемпионата мира 2019 года в Словакии.

«Будет ли мотивация бороться за бронзу? Уже сказали ребятам, что нужно готовиться к следующему матчу», — заявил Воробьёв после матча.

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее Воробьёв прокомментировал поражение от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира.