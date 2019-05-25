«Неважно, как называют наш стиль игры»: Яшин о словах американской журналистки, потенциале Финляндии и таланте Какко

У россиян есть все шансы одержать победу над командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею, однако им необходимо действовать собранно и меньше удаляться. Об этом заявил двукратный призёр Олимпийских игр Алексей Яшин. Экс-игрок «Оттава Сенаторз» прокомментировал слова американской журналистки Джули Робенхаймер о тактике «красной машины» в нападении, рассказал о сильных сторонах Финляндии и оценил талант форварда Каапо Какко.

— Свой первый тяжёлый матч на турнире сборная России провела именно против команды из Северной Америки — США. Совпадение?

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— На этой стадии турнира остались лишь сильные коллективы — все остальные уже отсеялись. Любой может преподнести сюрприз. Матч получился сложный, но уже в первом периоде было видно, насколько сборная России сильнее.

— Россияне традиционно тяжело играют с командами из Северной Америки, а в последний раз они обыгрывали их в 2016-м. Эта серия могла оказывать дополнительное давление на россиян?

— Не думаю. За этим скорее следили журналисты, чем игроки. Мало кто из нынешнего состава принимал участие в тех встречах.

— Россияне трижды пропустили, причём две шайбы были заброшены в ходе позиционных атак американцев. Джефф Блэшилл нащупал слабые места в обороне сборной России?

— У США достаточно сильная команда, поэтому они и смогли трижды огорчить Андрея Василевского. Безусловно, всегда будут случаться какие-то ошибки. Надо исправлять их. Считаю, что на этом турнире для россиян важнее всего собранность и аккуратность. При наличии этих аспектов подопечные Ильи Воробьёва смогут выигрывать за счёт уровня своего мастерства.

— При этом по ходу турнира многие эксперты отмечали надёжность российских защитников. Высокие оценки были преждевременными?

— Понятно, что лестные отзывы были получены ещё по ходу группового турнира, где россиянам не всегда противостояли сильнейшие соперники. Оборона действовала уверенно, команда практически не пропускала. Но и в игре с США они смотрелись достойно, а при помощи голкипера смогли добиться успеха.

— За весь матч россияне позволили сопернику нанести 32 броска по воротам. Не многовато?

— При этом угрожали воротам на 11 раз больше. Это хоккей. Все пытаются отправить шайбу в сетку. Кто больше бросает, тот и побеждает.

— Намерение завершать каждую атаку броском — эффективный метод игры?

— Когда ты находишься на льду, у тебя есть всего доли секунды, чтобы принять правильное решение. В сборной России собраны игроки высочайшего уровня, суперзвёзды мирового хоккея. Уверен, что они выбирают верное развитие атаки.

— Накануне американская журналистка Джули Робенхаймер назвала манеру игры сборной России абсурдной и напоминающей ей лёгкую атлетику…

— Неважно, как называют наш стиль игры. Мне, наоборот, нравится, когда хоккеисты много двигаются, создают давление на соперника и заставляют того ошибаться.

— Справедливо ли утверждать, что на этом турнире сборная России действует в североамериканской манере?

— Тактика выбирается исходя из тех спортсменов, которые имеются в твоём распоряжении. Если они привыкли много двигаться и работать на высокой скорости, то надо использовать эти качества.

— Если такой хоккей действительно даёт результат, а популяризирован он именно в Северной Америке, имеет ли смысл побыстрее перевести все клубы КХЛ на маленькие площадки и активнее практиковать подобный стиль?

— Перед тем как сделать подобный шаг, необходимо понимать, для чего это делается. Если руководство КХЛ преследует цель увеличить интенсивность игры и количество силовых приёмов, то маленькие площадки подойдут. Однако я считаю, что во главе угла должны стоять зрители. Если они хотят видеть подобное, то лига должна к этому прислушаться.

— Илья Воробьёв чуть более года возглавляет сборную России. Что изменилось в команде по окончании эры Олега Знарка?

— Не считаю, что сборная России стала действовать иначе. Причина этого кроется в том, что за последние десять лет команда мало изменилась в плане состава. Овечкин, Малкин и Ковальчук всё ещё в строю, поэтому революции не произошло.

— По ходу чемпионата мира Воробьёв не боялся идти на эксперименты в поисках идеальных сочетаний. Ему удалось преуспеть в этом?

— В этом и заключается его работа. На данный момент у Воробьёва получается выжимать максимум из каждого хоккеиста.

— Никита Гусев стал одним из главных творцов победы над командой США. Согласны?

— Не считаю, что эта встреча стала для него особенной. Он отлично проводит турнир и является одним из лидеров сборной, а его связка с Кучеровым приносит команде много пользы.

— Вас удивляет, что он показывает такой хоккей в Словакии?

— Нет. Гусев уже давно выступает на суперзвёздном уровне. Возможно, ему немного удобнее на больших площадках. Надеюсь, он добьётся успеха и на этом турнире, и в «Вегасе».

— Около месяца назад Гусев и Гавриков отправились в НХЛ, а в ближайшее время их примеру могут последовать и другие игроки. Не станет ли отъезд российских звёзд слишком сильным ударом по КХЛ?

— Наоборот, это даст шанс другим талантливым ребятам занять их место. Да, мы не увидим этих хоккеистов в матчах КХЛ, но они продолжат защищать цвета своей сборной на международном уровне.

— Сборная России обычно здорово проводит два первых периода, но в третьем неизменно следует спад. Причина этого в расслабленности или недостатке «физики»?

— Не думаю, что дело в физических кондициях. На мой взгляд, в Словакии россиянам пришлось провести много не самых интересных матчей. Безусловно, когда ты ведёшь с преимуществом в десять шайб у итальянцев, очень сложно сохранять концентрацию.

— Один из шведских журналистов сравнил игру сборной России на этом турнире с выступлением советских хоккеистов. Согласны с подобной аналогией?

— Думаю, сравнение уместно. На этом турнире россияне обыгрывают всех соперников и доминируют в каждом матче.

— На ваш взгляд, новая система определения полуфиналистов турнира — верное решение?

— Команда до последнего не знает, с кем сыграет на следующей стадии, зарождается определённая интрига. Но лично я не вижу принципиальных отличий.

— В полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Финляндии. Ожидали, что подопечные Юкки Ялонена обыграют шведов?

— На самом деле, я ставил на сборную Швеции. Она выглядела мощнее соперника, а также имела в своём распоряжении самого Хенрика Лундквиста. Но в хоккее очень сложно предугадать результат. «Тре крунур» вели в счёте, но не смогли довести встречу до победы. Теперь россиянам остаётся лишь готовиться к сражению с финнами.

— За счёт чего финнам удалось взять верх?

— На этом турнире подопечные Ялонена уже традиционно предстали очень организованным коллективом, который практически не допускает ошибок. Они действуют строго по схеме, а несколько игроков способны взять своим индивидуальным мастерством.

— Например?

— Взять хотя бы Каапо Какко. Молодой игрок, который уже считается суперзвездой. Его присутствие на льду делает Суоми более мобильной.

— В четвертьфинале сборная России встречалась с США, цвета которой защищает, предположительно, первый номер драфта Джек Хьюз, теперь Финляндия с Каапо Какко. Можно сказать, что подопечные Воробьёва выступают в роли экзаменатора для молодых звёзд?

— Для них это первые турниры такого уровня, до этого они в основном играли на юношеском уровне. Для Какко и Хьюза огромный опыт — выступить на одном турнире с такими звёздами, как Овечкин и Малкин.

— Какко резво начал турнир, но в последних четырёх матчах не набрал ни одного очка. В чём причина?

— Каапо — выдающийся хоккеист, поэтому неудивительно, что по ходу турнира соперники стали более пристально следить за ним. Чем более звёздный статус у спортсмена, тем плотнее его опекают соперники. В карьере каждого юного таланта был схожий период. Ему очень важно преодолеть его.

— На заключительном этапе Еврохоккейтура в Чехии сборная России уже имела неудовольствие встречаться с Финляндией. Тот матч завершился победой Суоми со счётом 3:1. Есть предпосылки для повторения этого результата в субботу?

— Безусловно. Сборной России нужно меньше удаляться и не позволять себе расслабленности. Финны очень опасны при игре в неравных составах.

— На Чешских играх финны продемонстрировали отличную реализацию большинства, однако на чемпионате мира их процент упал до 25. Что у них не получается сейчас?

— Это всё равно отличный процент. Нельзя говорить, что они разучились играть в большинстве. Если россияне будут много удаляться, им будет очень тяжело.

— В отличие от своих будущих соперников, россияне прибавили в этом компоненте и на данный момент являются одной из лучших команд по реализации большинства…

— Когда в твоём составе собраны мастера такого класса, они могут творить невероятные вещи в неравных составах. Секрет результативности кроется в невероятном подборе исполнителей.

— При этом россияне являются лучшими по игре в меньшинстве, пропуская лишь в 9,52% случаев. В чём залог успеха?

— Подопечные Воробьёва предельно сконцентрированы при игре в неравных составах. При этом особенно хотелось бы отметить Андронова и Телегина, которые выполняют огромный объём работы.

— По статистическим показателям россияне на голову превосходят своего соперника. Финны — явные аутсайдеры?

— Сборная России явно превосходит всех. Насколько именно — покажет игра.

— Матчи с финнами традиционно изобилуют грязной игрой со стороны соперника. В этой встрече от них стоит ожидать провокаций?

— Конечно. Они действуют очень жёстко и вряд ли решат изменить своему стилю.

— Ваш прогноз на матч?

— Сборная России сыграет с разницей в две шайбы — 3:1 или 4:2.