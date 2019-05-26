Сенсация от Финляндии, четвёртый финал Канады за пять лет и Россия с Чехией в матче за бронзу: итоги полуфиналов ЧМ-2019

Золото чемпионата мира по хоккею в Словакии разыграют сборные Финляндии и Канады. Об этом стало известно по итогам полуфинальных матчей. Финские хоккеисты благодаря единственной шайбе Марко Анттилы прервали восьмиматчевую победную серию России. Канадцы, в свою очередь, разгромили со счётом 5:1 команду Чехии. Для родоначальников хоккея это будет четвёртый финал чемпионата мира за последние пять лет.

Разочарование дня

Если судить только по именам, то сборной России в полуфинале чемпионата мира достался самый простой соперник. Финны не собрали такой звёздный состав, как Канада или даже Чехия. Однако скандинавы ещё в первом своём матче с канадцами показали, что легко могут обыгрывать превосходящих их в классе противников. Свою способность сокрушать фаворитов они вновь показали в игре с подопечными Ильи Воробьёва.

Хотя финны старались придерживаться оборонительного стиля и играть максимально надёжно, им при этом удавалось часто бывать в российской зоне, особенно во время и после удаления Никиты Кучерова. Чего-то выдающегося финские хоккеисты не показывали, но выполняли большой объём работы — на ворота Андрея Василевского обрушились 15 бросков в первом периоде. Российский вратарь со всеми справился, хотя ему для этого порой приходилось творить чудеса. В одном из эпизодов он лёжа на льду остановил ногой шайбу на линии ворот.

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Российским нападающим было тяжело проходить дальше средней зоны, и в стартовой трети ни одной шайбы заброшено не было. Нулевой счёт сохранился и ко второму перерыву — впервые на этом чемпионате мира действующим олимпийским чемпионам не удалось отличиться в первых двух периодах. Финны тоже не могли похвастаться результативностью, но они за ней и не гнались. Судя по тому, как развивалась полуфинальная встреча, они рассчитывали довести матч до такого состояния, когда всё решила бы только одна шайба.

Игроки Суоми своего добились. В третьем периоде россияне всё так же безуспешно пытались прорвать финскую оборону, и даже единственный за весь день розыгрыш большинства не помог. Когда же подопечные Воробьёва каким-то образом доходили до чужих ворот, их останавливал голкипер клуба АХЛ «Рокфорд Айсхогс» Кевин Ланкинен. У финнов возможностей открыть счёт было меньше, но они периодически возникали. На 51-й минуте Хенри Йокихарью нанёс обычный бросок от синей линии, а Марко Анттила добил шайбу с пятачка после неудачного отскока. Форвард, играющий в четвёртом звене «Йокерита», оказался вознаграждён за многочисленные попытки забросить Василевскому.

С каждой следующей минутой становилось ясно, что россиянам уже не отыграться, и появление шестого полевого игрока тоже не повлияло на ход игры. Финны продолжали образцово обороняться и сохранили победный счёт. Теперь скандинавам осталось выиграть один матч, чтобы повторить достижение 2011 года — тогда они завоевали золото под руководством нынешнего тренера Юкки Ялонена, а чемпионат мира тоже проходил в Словакии.

Разгром дня

Второй полуфинальный дуэт составили сборные Канады и Чехии. Если в истории их противостояния выделить только матчи плей-офф на чемпионатах мира, то явное преимущество будет за европейцами — чехи выиграли шесть матчей из девяти. Однако сейчас эта статистика не совсем корректна. В играх на выбывание и за медали команды стали встречаться крайне редко, и за последнее десятилетие это произошло всего один раз — в 2015 году Канада взяла верх как раз в полуфинале.

Нынешний матч начался для чехов не лучшим образом. Герой четвертьфинальной баталии со Швейцарией Марк Стоун в касание замкнул пас Троя Стечера и стал лучшим снайпером турнира с восемью голами. Чехи были достойны того, чтобы сравнять счёт, но первый период всё-таки проиграли.

После небольшой передышки они надеялись отыграться во второй трети, но уже на десятой секунде во владения Патрика Бартошака вновь влетела шайба. Шон Кутюрье разогнал её по левому флангу, а защитник Дарнелл Нурс забросил из-за ворот. Спустя пять минут чешский голкипер капитулировал вновь после броска Пьер-Люка Дюбуа и был заменён на Павла Францоуза, незадолго до матча подписавшего новый контракт с «Колорадо Эвеланш».

Вратарская замена не сильно помогла чехам. Хотя канадцы фактически обеспечили себе выход в финал, они продолжили увеличивать разницу в счёте. В третьем периоде Кайл Туррис и только что отсидевший две минуты Тома Шабо забросили четвёртую и пятую шайбы. Чехи на один гол престижа наиграли — благодаря потере того же Шабо Томаш Загорна выкатился в чужую зону и лишил «сухаря» Мэтта Мюррея, которому в этот день исполнилось 25 лет.

Канада вернулась в финал чемпионата мира после годичного отсутствия и оспорит золото с Финляндией, как это было в 2016 году в Москве. Россия и Чехия проведут матч за бронзу — последняя игра такого уровня между двумя командами закончилась победой чехов в 2011 году.