«Не хочу винить никого из игроков»: что говорили тренеры России и Финляндии после полуфинала ЧМ

Результат полуфинального матча между сборными России и Финляндии на чемпионате мира по хоккею справедлив. Об этом заявил главный тренер сборной Илья Воробьёв после поражения его подопечных. Он подчеркнул, что теперь хоккеистам необходимо сосредоточиться на матче за бронзовые медали. Тренер финнов Юкка Ялонен отметил, что гордится своей командой, а также рассказал, как ей удалось нейтрализовать соперника.

«Соперник ложился под шайбу по три человека»

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в Словакии, уступив в полуфинале Финляндии со счётом 0:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер национальной команды Илья Воробьёв отдал должное сопернику, однако не стал обвинять своих подопечных в неудаче.

— Что не получилось у сборной России в матче с Финляндией?

— Не смогли забросить, упустили несколько моментов в конце матча, надо было больше заносить на пятак, а снаряд не шёл. Соперник ложился под шайбу по три человека.

— А что стало для вас самой главной ошибкой?

— Хороший вопрос. Будем разбираться, пока свежи эмоции.

— Согласны с точкой зрения, что финны вышли играть не в хоккей?

— Они выходили кусаться, биться — не имеет значения, как это назвать.

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— Что им можно было бы противопоставить?

— Голы.

— Можно ли сказать, что результат по делу?

— К сожалению, да. Игра шла до одного гола, но нам не удалось забросить шайбу.

— Почему у россиян возникают трудности именно с Финляндией?

— Во-первых, у них очень системная команда с хорошо организованными действиями. Во-вторых, быстрое нападение.

— Могли бы вы сравнить матчи со сборными Финляндии и США?

— Это две совершенно разные команды. Финны — очень цепкая команда, которая играет в обороне, всё ловит. Американцы — быстрый, талантливый коллектив. С ними нам было легче.

— Есть ли у вас претензии к лидерам национальной команды, которые должны были вытаскивать игру в концовке матча?

— Не буду отвечать на этот вопрос, у них завтра встреча.

— Чувствуете ли, что звёзды команды — такие, как Евгений Малкин, — сегодня не показали всё, на что способны?

— Нет, я не хочу винить никого из игроков.

— Как команде найти мотивацию в матче за бронзовые медали турнира?

— Уже сказали ребятам, что необходимо готовиться к следующему матчу.

«Большая победа для нас и наших болельщиков»

Своими впечатлениями от полуфинального матча поделился и главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен. Он признался, что испытывает чувство гордости за своих подопечных, однако добавил, что главное противостояние их ожидает лишь завтра.

«Очень счастливы. Это большая победа для нас и наших болельщиков. Ребята играли друг за друга и одержали верх над очень мощным соперником. Завтра у нас финал, и мы способны стать чемпионами», — уверен специалист.

По его словам, в матче со сборной России упорством отличались оба соперника, что подтверждается практически полным равенством голевых моментов.

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«Мы хорошо держали шайбу в зоне атаки. Специально разделили восемь защитников, чтобы у обороны было больше сил и энергии справляться с форвардами. Кроме того, планировали работать на периметре в зоне нападения, организовывать как можно больше позиционных атак. По моему мнению, это у нас весьма неплохо получилось», — рассказал тренер.

Интересно, что в полуфинале чемпионата мира 2011 года, который также проходил в Словакии, сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 3:0. Впоследствии она стала обладательницей главного трофея турнира. На тот момент команду также возглавлял Ялонен.

«Было ли у меня дежавю? Честно говоря, воспоминания о том турнире приходили мне на ум, особенно в последние десять минут. Словакия — счастливое для нас место. Правда, у России в конце были очень хорошие моменты, и она вполне могла сравнять счёт. Но наш голкипер сыграл надёжно. В четырёх-пяти моментах он спас нас от верных голов. Андрей Василевский тоже действовал неплохо. Но для победы Кевин Ланкинен должен был быть лучше. Так и вышло», — отметил он.

В преддверии первенства планеты часть финских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отказалась присоединиться к сборной. Однако Ялонен подчеркнул, что не испытывает по отношению к ним чувства обиды.

«Я сконцентрирован на тех, кто приехал, тех, кто хочет биться за страну. Именно поэтому мы дошли до финала. Не скажу, что вообще не хочу видеть представителей НХЛ. Наоборот, я жду наших лучших ребят на следующем чемпионате мира, чтобы команда стала ещё более мастеровитой. Но они должны действовать по системе — так, как мы сегодня», — заключил Ялонен.