В двух шагах от победы: Россия встречается с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

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Владимир Зайвый
Сборные России и Финляндии встречаются в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который завершается в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли восемь матчей подряд, в том числе сломив сопротивление национальной команды США в четвертьфинале. Финны, хоть и выглядели менее уверенно на групповом этапе, в первом раунде плей-офф оставили за бортом действующих чемпионов шведов, вырвав победу в овертайме. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Братиславы.
В двух шагах от победы: Россия встречается с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko
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  • 25 мая 2019

    Кузнецов ошибся в своей зоне, позволив финнам ещё раз побеспокоить российского вратаря. До этого игра в основном шла на другом конце площадки. (2')

  • Василевский сразу вступает в игру и отражает бросок Анттилы с острого угла. (1')

  • Поехали! Матч начался!

  • Игроки вышли на лёд и проводят последнюю раскатку.

  • Талисман турнира Мацейко вышел на лёд и зовёт за собой хоккеистов. Болельщики его поддерживают в этом.

  • До стартового вбрасывания остались считаные секунды. Как думаете, как завершится встреча России и Финляндии в полуфинале чемпионата мира?

  • Разминка сейчас в самом разгаре. А вот как российская команда приехала на арену имени Ондрея Непелы.

  • Сборные России и Финляндии регулярно встречаются в Евротуре, но эти матчи отличаются от игр чемпионата мира по уровню и накалу страстей. Так что если говорить об истории встреч двух команд, то лучше вспомнить матчи именно на первенствах планеты. Последняя игра осталась за россиянами: в 2017 году они обыграли финнов в матче за бронзу.

  • Хочется верить, что сегодня на трибунах наши болельщики вновь будут в большинстве, а национальная команда ощутит их поддержку и сможет порадовать. Совсем немного осталось до начала встречи. 

  • В составе сборной России на полуфинал вы не найдёте ничего удивительного. Андрей Василевский защищает ворота на последнем рубеже, а ведущие тройки — в привычных сочетаниях. Что ж, победный состав менять смысла нет, в этом есть своя логика. Пока у наших парней дело спорится, Илье Воробьёву не имеет смысла тасовать звенья.

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