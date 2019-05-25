В двух шагах от победы: Россия встречается с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборные России и Финляндии встречаются в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который завершается в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли восемь матчей подряд, в том числе сломив сопротивление национальной команды США в четвертьфинале. Финны, хоть и выглядели менее уверенно на групповом этапе, в первом раунде плей-офф оставили за бортом действующих чемпионов шведов, вырвав победу в овертайме. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Братиславы.

Reuters

© Vasily Fedosenko