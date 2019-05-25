В двух шагах от победы: Россия встречается с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
- Reuters
- © Vasily Fedosenko
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25 мая 2019
Кузнецов ошибся в своей зоне, позволив финнам ещё раз побеспокоить российского вратаря. До этого игра в основном шла на другом конце площадки. (2')
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Василевский сразу вступает в игру и отражает бросок Анттилы с острого угла. (1')
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Поехали! Матч начался!
Game ON! #RUSFIN#IIHFWorldspic.twitter.com/0on7jEMlFQ— IIHF (@IIHFHockey) 25 мая 2019 г.
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Игроки вышли на лёд и проводят последнюю раскатку.
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Талисман турнира Мацейко вышел на лёд и зовёт за собой хоккеистов. Болельщики его поддерживают в этом.
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До стартового вбрасывания остались считаные секунды. Как думаете, как завершится встреча России и Финляндии в полуфинале чемпионата мира?
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Разминка сейчас в самом разгаре. А вот как российская команда приехала на арену имени Ондрея Непелы.
.@russiahockey is ready to take on the Finns #RUSFIN#IIHFWorldspic.twitter.com/HkJ9BfhZLZ— IIHF (@IIHFHockey) 25 мая 2019 г.
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Сборные России и Финляндии регулярно встречаются в Евротуре, но эти матчи отличаются от игр чемпионата мира по уровню и накалу страстей. Так что если говорить об истории встреч двух команд, то лучше вспомнить матчи именно на первенствах планеты. Последняя игра осталась за россиянами: в 2017 году они обыграли финнов в матче за бронзу.
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Хочется верить, что сегодня на трибунах наши болельщики вновь будут в большинстве, а национальная команда ощутит их поддержку и сможет порадовать. Совсем немного осталось до начала встречи.
В Братиславе трибуны то и дело раскрашены нашим триколором! 🇷🇺❤ #снамироссияpic.twitter.com/3MYemdWLKn— Хоккей России (@russiahockey) 25 мая 2019 г.
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В составе сборной России на полуфинал вы не найдёте ничего удивительного. Андрей Василевский защищает ворота на последнем рубеже, а ведущие тройки — в привычных сочетаниях. Что ж, победный состав менять смысла нет, в этом есть своя логика. Пока у наших парней дело спорится, Илье Воробьёву не имеет смысла тасовать звенья.
👉🏻 Есть состав на полуфинал!— Хоккей России (@russiahockey) 25 мая 2019 г.
⏰ 16:15 по мск
📺 «Первый канал» и https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссияpic.twitter.com/8RWbq6MUua
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