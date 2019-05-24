Анттила рассказал, как финны планируют сдержать Кучерова и Гусева

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Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила поделился мнением, как его команда намерена сдержать российских форвардов Никиту Кучерова и Никиту Гусева в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Анттила рассказал, как финны планируют сдержать Кучерова и Гусева
  • © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы должны действовать как команда, сделать всё, что от нас зависит. Думаю, мы чувствуем себя уверенно после вчерашней победы. Поэтому у нас хорошие шансы победить», — заявил Анттила.

По итогам восьми матчей Кучеров набрал 16 (6 + 10) очков, а Гусев записал в свой актив 15 (4 + 11) очков. Они являются лидерами сборной России по данному показателю.

Ранее Анттила назвал Россию фаворитом полуфинала ЧМ с Финляндией.

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