Анттила рассказал, как финны планируют сдержать Кучерова и Гусева
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«Мы должны действовать как команда, сделать всё, что от нас зависит. Думаю, мы чувствуем себя уверенно после вчерашней победы. Поэтому у нас хорошие шансы победить», — заявил Анттила.
По итогам восьми матчей Кучеров набрал 16 (6 + 10) очков, а Гусев записал в свой актив 15 (4 + 11) очков. Они являются лидерами сборной России по данному показателю.
Ранее Анттила назвал Россию фаворитом полуфинала ЧМ с Финляндией.