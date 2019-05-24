Анттила назвал Россию фаворитом полуфинала ЧМ с Финляндией

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Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила назвал команду России фаворитом полуфинала чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Анттила назвал Россию фаворитом полуфинала ЧМ с Финляндией
  • © Monika Skolimowska/dpa
  • globallookpress.com

«Россия — фаворит? Да, они проводят хороший турнир, одержали победы во всех матчах. И у них хорошие игроки, поэтому нам надо быть осторожными, особенно в начале встречи. Поэтому это будет очень важный матч для нас», — заявил Анттила.

Матч Россия — Финляндия состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.

Ранее 33-летний форвард рассказал, сколько шайб он планирует забросить сборной России в полуфинале ЧМ.

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