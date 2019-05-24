Анттила назвал Россию фаворитом полуфинала ЧМ с Финляндией
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«Россия — фаворит? Да, они проводят хороший турнир, одержали победы во всех матчах. И у них хорошие игроки, поэтому нам надо быть осторожными, особенно в начале встречи. Поэтому это будет очень важный матч для нас», — заявил Анттила.
Матч Россия — Финляндия состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.
Ранее 33-летний форвард рассказал, сколько шайб он планирует забросить сборной России в полуфинале ЧМ.