Яшин прокомментировал слова американской журналистки об абсурдной модели игры сборной России

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Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин оценил слова американской журналистки Джули Робенхаймер об абсурдности модели игры сборной России на чемпионате мира — 2019.
Яшин прокомментировал слова американской журналистки об абсурдной модели игры сборной России
  • © РИА Новости

«Неважно, как называют наш стиль игры. Мне, наоборот, нравится, когда хоккеисты много двигаются, создают давление на соперника и заставляют того ошибаться», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом RT.

Свой следующий матч на чемпионате мира сборная России проведёт 25 мая. В рамках полуфинала турнира команда Ильи Воробьёва сыграет против сборной Финляндии. Начало встречи — в 16:15 мск.

Ранее Яшин рассказал об оценке американской журналистки, потенциале Финляндии и таланте Какко.

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