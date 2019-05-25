Яшин прокомментировал слова американской журналистки об абсурдной модели игры сборной России

Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин оценил слова американской журналистки Джули Робенхаймер об абсурдности модели игры сборной России на чемпионате мира — 2019.

«Неважно, как называют наш стиль игры. Мне, наоборот, нравится, когда хоккеисты много двигаются, создают давление на соперника и заставляют того ошибаться», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом RT.

Свой следующий матч на чемпионате мира сборная России проведёт 25 мая. В рамках полуфинала турнира команда Ильи Воробьёва сыграет против сборной Финляндии. Начало встречи — в 16:15 мск.

Ранее Яшин рассказал об оценке американской журналистки, потенциале Финляндии и таланте Какко.