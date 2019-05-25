Яшин прокомментировал слова американской журналистки об абсурдной модели игры сборной России
- © РИА Новости
«Неважно, как называют наш стиль игры. Мне, наоборот, нравится, когда хоккеисты много двигаются, создают давление на соперника и заставляют того ошибаться», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом RT.
Свой следующий матч на чемпионате мира сборная России проведёт 25 мая. В рамках полуфинала турнира команда Ильи Воробьёва сыграет против сборной Финляндии. Начало встречи — в 16:15 мск.
Ранее Яшин рассказал об оценке американской журналистки, потенциале Финляндии и таланте Какко.