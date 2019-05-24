Финский хоккеист Какко назвал своего кумира среди игроков сборной России

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Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко ответил на вопрос, кого из игроков сборной России он может назвать своим кумиром.
Финский хоккеист Какко назвал своего кумира среди игроков сборной России
  • Reuters

«У них много хороших игроков. Кучеров хорош», — заявил 18-летний финн, считающийся одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ 2019 года.

25-летний Кучеров был задрафтован «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2011 году под общим третьим номером. В его активе три вызова на Матч звёзд НХЛ, а также попадания в первую и вторую символические сборные лиги. Он также является обладателем «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что финские хоккеисты сыграли в футбол накануне полуфинала ЧМ с Россией.

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