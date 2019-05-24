Финский хоккеист Какко назвал своего кумира среди игроков сборной России

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко ответил на вопрос, кого из игроков сборной России он может назвать своим кумиром.

«У них много хороших игроков. Кучеров хорош», — заявил 18-летний финн, считающийся одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ 2019 года.

25-летний Кучеров был задрафтован «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2011 году под общим третьим номером. В его активе три вызова на Матч звёзд НХЛ, а также попадания в первую и вторую символические сборные лиги. Он также является обладателем «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что финские хоккеисты сыграли в футбол накануне полуфинала ЧМ с Россией.