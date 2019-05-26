«Надеялись, что кто-то забьёт за них»: хоккейные эксперты — о поражении сборной России в полуфинале ЧМ

Сенсационное поражение сборной России в полуфинале ЧМ стало поводом для разговоров о будущем национальной команды. Часть экспертов утверждает, что сборная России продемонстрировала на турнире достойную игру, другие заявляют о неправильном подходе к формированию состава и программе подготовки к турниру. Так, по мнению тренера столичного «Динамо» Владимира Крикунова, главные звёзды сборной России не справились с поставленной задачей, а экс-наставник «Нефтехимика» Андрей Назаров заявил, что тренерский штаб напрасно отдал капитанскую повязку Илье Ковальчуку.

Одними из первых неудачу команды прокомментировали руководители ФХР. Президент организации, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, заявил, что сборная России проиграла финским соперникам тактически.

«Молодцы финны! Играли грамотно, плотно, не давали нашим развернуться и бить. Это говорит о том, что их тренерский штаб выбрал верную тактику на игру. У нас напротив, ничего не получалось. Лично я не запомнил ни одной хорошей комбинации в исполнении ребят. Гол, который был пропущен в третьем периоде, только усугубил ситуацию. Да, наши бились, хотели победы, но соперник действовал хладнокровно и грамотно. Выделю Капризова и Василевского, их действия мне понравились», — цитирует Третьяка ТАСС.

В свою очередь, вице-президент ФХР Роман Ротенберг призвал журналистов и болельщиков не спешить с преждевременными выводами. По словам функционера, кадровые и иные вопросы будут рассмотрены только после окончания турнира.

«Завтра играем на победу. Потом всё остальное. С нами Россия!» — приводит слова Ротенберга РИА.

Тему о смене на тренерском мостике сборной России до конца ЧМ предложил отложить и экс-наставник омского «Авангарда» Фёдор Канарейкин. По мнению специалиста, вопрос об отставке Ильи Воробьёва на данный момент не является приоритетным для руководства ФХР.

«Увольнение главного тренера? Я бы не хотел сейчас дискутировать на тему, которой пока не существует. Чемпионат продолжается, у нашей сборной впереди важный матч», — заявил тренер.

При этом опытный специалист сравнил работу двух национальных федераций и подчеркнул, что работа с молодыми кадрами приносит представителям Финляндии положительные результаты. Тренер отметил тот факт, что неудачи сборной России во встречах с финнами — прямое следствие принципа формирования команд.

«Их хоккей сейчас на подъёме! Они успешно выступают не только на основном ЧМ, но и на уровне молодёжи. Надо брать с них пример. Сохранять свои молодые таланты и доверять им. Раньше так и было: Фетисов, Фёдоров попали в сборную совсем молодыми. Таким образом, свежая кровь поступала в главную команду, а ребята росли играя бок о бок с мастерами. Сейчас этой практики нет. Мы проиграли финнам, которые смело доверяют 18-летним. Поэтому надо пересматривать этот момент», — цитирует Канарейкина Sport24.

Об ошибках, допущенных при подборе игроков для сборной России, порассуждал и главный тренер столичного «Динамо» Владимир Крикунов. По мнению наставника бело-голубых, звёзды НХЛ призванные на защиту национального флага, не выполнили свою задачу.

«Финны сыграли очень грамотно, сделали насыщенную оборону, играли на контратаках, забили гол с контратаки. А мы очень много шайб теряли при входе в зону, делали много неточных передач в зоне атаки. Нападающие, забившие ноль, должны получить двойку. А ведь у нас такие игроки, которые просто обязаны забивать. А они так играли, будто надеялись, что кто-то забьёт за них. Не мы — так вот это звено, не это — так следующее. Не вкладывались в игру. Кроме того, сложилось впечатление, что сил хватило только на один период. И только в самом конце, когда уже проигрывали, начали активничать, полезли на ворота», — приводит слова Крикунова Sport24.

Ещё один представитель тренерского цеха, экс-наставник «Нефтехимика» Андрей Назаров назвал приглашение игроков из НХЛ верным решением, но при этом указал на ошибки с работой внутри коллектива. По мнению специалиста его коллеги, ошиблись, отдав капитанскую повязку Илье Ковальчуку.

«Идея по приглашению главных звёзд России в команду — правильная и блестящая. А вот тренеры не разобрались, как быть с игроками. Говорю это, несмотря на то, что все наставники сборной мои друзья, и я их очень уважаю! На мой взгляд, капитан был выбран неправильно. Это не камень в огород большого мастера Ильи Ковальчука, просто на данный момент есть молодые игроки, которые сильнее. Нужно делать серьёзные выводы, ведь с такой сборной мы должны были выигрывать золото», — цитирует Назарова Sport24.

«Не понимаю людей, которые плохо говорят и пишут о наших ребятах»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев комментируя итоги матча, отметил ошибки в действиях оборонительной линии сборной России. По словам специалистов, защитникам не стоило покидать свою половину площадки и тратить силы в атаке.

«На площадке играют не регалии, а игроки. У финнов было лучше движение, они понимали, откуда эффективнее бьют и всеми силами проникали в эти зоны. Мы же пытались сыграть на классе, но не получилось. Ключевым фактором стало то, что их защитники не позволяли себе то, что позволяли наши. Практически все подключалась к атакам. Непонятно зачем. У нас нет нападающих? На мой взгляд, это и привело к роковой ошибке», — приводит слова Плющева Sport24.

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Чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин заступился за игроков национальной команды. По мнению экс-нападающего «Чикаго» и «Колорадо», критика в адрес всей команды и отдельных игроков — незаслуженная.

«Не понимаю людей, которые плохо говорят и пишут о наших ребятах. Например, про Овечкина. Люди думали, что он приедет и забьёт 20 голов? Так это не работает. Саша один из лучших игроков мира и доказывает это на протяжении многих лет, но это хоккей, и в нём бывают такие обидные моменты. Финны вышли на лёд со строгим планом и не нарушали его. Классно работали на пятаке, чётко действовали клюшками и нивелировали нашу сильную сторону — быстрый переход от обороны к атаке», — пояснил Николишин в эфире «Матч ТВ».

Неудачу на нынешнем ЧМ фатальной не считает и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. Специалист отметил настрой российский хоккеистов и признался, что его удовлетворил уровень хоккея, продемонстрированный обеими командами в 1/2 финала ЧМ.

«Обе команды вышли с настроем на победу, игра была интересная, с захватывающими моментами. Другое дело, что тактика финнов — контратаки и позиционные атаки — принесла успех. Настрой у российской команды был запредельным, желание и самоотдача у игроков были хорошими, но нападающие… Где они были? Без заброшенных шайб выиграть нельзя. Но ни о каком провале речи быть не может. Хоккей тем и любим зрителями, эта игра непредсказуема», — цитирует Михайлова ТАСС.

В матче за 3-е место сборная России сыграет с командой из Чехии. Встреча состоится в воскресенье, 26 мая, и начнётся в 16:45 по московскому времени.