Жена Овечкина рассказала, в чём разница между фанатами сборной России и клубов НХЛ

Супруга нападающего сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская сравнила фанатов национальной команды и клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всеми) и болельщиками клубов НХЛ — это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда как болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах»,— написала Шубская в своём Instagram.

Она отметила, что фанатам стоит гордиться своими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов по всему миру.

«Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей», — добавила супруга форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз».

В полуфинале чемпионата мира сборная России проиграла Финляндии со счётом 1:0. В матче за третье место российская сборная сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее финский хоккеист заявил, что Овечкин попытался сломать ему спину в полуфинале ЧМ.