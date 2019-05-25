Финский хоккеист заявил, что Овечкин попытался сломать ему спину в полуфинале ЧМ
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«Овечкин пытался сломать мне спину. К счастью, ему не удалось этого сделать, а мы выиграли матч. После такой победы никакой боли не ощущается», — приводит слова Каски Iltalehti.
Эпизод между Каски и Овечкиным произошёл в начале первого периода. Судьи выписали обоим игрокам две минуты штрафа.
Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В финале турнира соперником сборной Финляндии станет победитель противостояния Чехия — Канада. Проигравшая команда сыграет с Россией в матче за бронзу. Обе игры пройдут 26 мая.
Ранее вратарь сборной Финляндии признался, что получил удовольствие от матча с Россией.