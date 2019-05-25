Финский хоккеист заявил, что Овечкин попытался сломать ему спину в полуфинале ЧМ

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Защитник сборной Финляндии Оливер Каски высказался о жёсткой игре против него со стороны форварда сборной России Александра Овечкина в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Финский хоккеист заявил, что Овечкин попытался сломать ему спину в полуфинале ЧМ
  • Reuters

«Овечкин пытался сломать мне спину. К счастью, ему не удалось этого сделать, а мы выиграли матч. После такой победы никакой боли не ощущается», — приводит слова Каски Iltalehti.

Эпизод между Каски и Овечкиным произошёл в начале первого периода. Судьи выписали обоим игрокам две минуты штрафа.

Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В финале турнира соперником сборной Финляндии станет победитель противостояния Чехия — Канада. Проигравшая команда сыграет с Россией в матче за бронзу. Обе игры пройдут 26 мая.

Ранее вратарь сборной Финляндии признался, что получил удовольствие от матча с Россией.

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