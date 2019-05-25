Вратарь сборной Финляндии признался, что получил удовольствие от матча с Россией

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Голкипер сборной Финляндии по хоккею Кевин Ланкинен прокомментировал победу над национальной командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Вратарь сборной Финляндии признался, что получил удовольствие от матча с Россией
  • Reuters

«Ощущения великолепные, это работа всей команды, мы бились до конца. Победить сборную России в полуфинале — это здорово. Один из лучших матчей в жизни. Я получил настоящее удовольствие от игры. Видел шайбу, защитники помогали контролировать отскоки», — заявил Ланкинен, отразивший все 32 броска российских хоккеистов по своим воротам.

Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В финале турнира соперником сборной Финляндии станет победитель противостояния Чехия — Канада. Проигравшая команда сыграет с Россией в матче за бронзу. Обе игры пройдут 26 мая.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Финляндии рассказал об особенностях подготовки к матчу с Россией.

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