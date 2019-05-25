Вратарь сборной Финляндии признался, что получил удовольствие от матча с Россией
- Reuters
«Ощущения великолепные, это работа всей команды, мы бились до конца. Победить сборную России в полуфинале — это здорово. Один из лучших матчей в жизни. Я получил настоящее удовольствие от игры. Видел шайбу, защитники помогали контролировать отскоки», — заявил Ланкинен, отразивший все 32 броска российских хоккеистов по своим воротам.
Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В финале турнира соперником сборной Финляндии станет победитель противостояния Чехия — Канада. Проигравшая команда сыграет с Россией в матче за бронзу. Обе игры пройдут 26 мая.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Финляндии рассказал об особенностях подготовки к матчу с Россией.