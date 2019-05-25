Тренер сборной Финляндии рассказал об особенностях подготовки к матчу с Россией

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен рассказал об особенностях подготовки к матчу с командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

«Мы специально разделили восемь защитников, чтобы у обороны было больше сил и энергии справляться с атакой сборной России. Второе — мы хотели работать на периметре в зоне атаки, как можно более длинные позиционные атаки проводить. У нас неплохо получалось», — заявил Ялонен.

Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В финале турнира соперником сборной Финляндии станет победитель противостояния Чехия — Канада. Проигравшая команда сыграет с Россией в матче за бронзу. Обе игры пройдут 26 мая.

Ранее Каапо Какко заявил, что у сборной Финляндии нет звёзд НХЛ, но команда была одним кулаком в матче с Россией.