Тренер сборной Финляндии рассказал об особенностях подготовки к матчу с Россией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен рассказал об особенностях подготовки к матчу с командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Тренер сборной Финляндии рассказал об особенностях подготовки к матчу с Россией
  • Reuters

«Мы специально разделили восемь защитников, чтобы у обороны было больше сил и энергии справляться с атакой сборной России. Второе — мы хотели работать на периметре в зоне атаки, как можно более длинные позиционные атаки проводить. У нас неплохо получалось», — заявил Ялонен.

Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В финале турнира соперником сборной Финляндии станет победитель противостояния Чехия — Канада. Проигравшая команда сыграет с Россией в матче за бронзу. Обе игры пройдут 26 мая.

Ранее Каапо Какко заявил, что у сборной Финляндии нет звёзд НХЛ, но команда была одним кулаком в матче с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить