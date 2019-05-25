Какко о победе над Россией: у нас нет звёзд НХЛ, но мы были одним кулаком

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Нападающий сборной Финляндии по хоккею Каапо Какко прокомментировал победу над национальной командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Какко о победе над Россией: у нас нет звёзд НХЛ, но мы были одним кулаком
  • Reuters

«Мы играли друг за друга, это самое главное. У нас нет звёзд НХЛ, но мы были одним кулаком. Российские звёзды не забили ни одного гола, но наш вратарь был очень хорош», — заявил Какко.

Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В финале турнира соперником сборной Финляндии станет победитель противостояния Чехия — Канада. Проигравшая команда сыграет с Россией в матче за бронзу. Обе игры пройдут 26 мая.

Ранее Петтери Линдбом рассказал, за счёт чего сборная Финляндии обыграла Россию в полуфинале ЧМ по хоккею.

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