Чешский хоккеист Коларж рассказал о настрое команды на матч за бронзу ЧМ с Россией

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Защитник сборной Чехии Ян Коларж поделился ожиданиями от матча с командой России за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Чешский хоккеист Коларж рассказал о настрое команды на матч за бронзу ЧМ с Россией
  • Reuters

«Конечно, хотим выиграть у России в матче за третье место. Уже один матч с ними провели, получили опыт из этой игры. Будем стараться победить завтра. Надеюсь, будет легче, чем в прошлый раз. Мы настроены на бронзовые медали», — приводит слова Коларжа «Чемпионат».

Сборная Чехии проиграла Канаде в полуфинале и сыграет с Россией в матче за третье место на чемпионате мира. Игра состоится 26 мая. Начало — в 16:15 мск.

Ранее Якуб Врана заявил, что сборной Чехии нужно избежать прошлых ошибок в матче с Россией.

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