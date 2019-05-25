Канада обыграла Чехию и вышла в финал ЧМ по хоккею

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Сборная Канады одержала победу над национальной командой Чехии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Канада обыграла Чехию и вышла в финал ЧМ по хоккею
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из Северной Америки.

Победу канадцам принесли шайбы Марка Стоуна, Дарнелла Нурса, Пьер-Люка Дюбуа, Кайла Терриса и Тома Шабо.

Чехия ответила голом Томаша Зогорны.

Соперником сборной Канады в финале турнира станет команда Финляндии. В последний на данный момент раз канадцы выигрывали мировое первенство в 2016 году, а финны — в 2011-м. 

Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв не винит хоккеистов сборной России в поражении от Финляндии.

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