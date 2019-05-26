Колобков поздравил российских хоккеистов с бронзовыми медалями ЧМ

Министр спорта России Павел Колобков поздравил сборную России по хоккею с завоеванием бронзовых медалей на чемпионате мира — 2019 в Словакии.

«Наша команда продемонстрировала силу воли, характер и выдержку в борьбе за бронзу. Матч за третье место по накалу борьбы на льду был равноценен финалу. Поздравляю нашу сборную с бронзовыми медалями, в ближайшее время я планирую встретиться с командой», — цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта.

Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Чехии в матче за бронзовые медали.

Ранее Колобков заявил, что сборная России показала красивый хоккей на ЧМ-2019.