Колобков считает, что сборная России показала красивый хоккей на ЧМ-2019

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал поражение национальной сборной от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

«Огорчён, как и все болельщики сборной России, и сама команда. Наши ребята весь чемпионат мира показывали красивый хоккей, прекрасно выглядели во всех матчах. Но сегодня финны были сильнее. Уверен, что завтра сборная России в матче за бронзу покажет яркую игру», — заявил Колобков.

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее сообщалось, что Василевский, Орлов и Кучеров признаны лучшими хоккеистами сборной России на ЧМ.