Буллит Ковальчука, 52 сейва Василевского и исправившийся Гусев: Россия победила Чехию в матче за бронзу на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира в Словакии. В матче за третье место подопечные Ильи Воробьёва обыграли национальную команду Чехии в серии буллитов. Основное время завершилось вничью 2:2. В овертайме соперники не смогли огорчить друг друга, при этом Никита Гусев промахнулся по пустым воротам. А в серии послематчевых бросков всё решили голы Ильи Ковальчука и того же Гусева. Главным героем встречи стал вратарь Андрей Василевский, совершивший 52 сейва.

После сенсационного поражения в полуфинале от национальной команды Финляндии, сборной России по хоккею оставалось провести свой последний матч на турнире. В игре за бронзу подопечные Ильи Воробьёва встречались с чехами, которые накануне пропустили пять шайб от канадцев, при этом сами отличились лишь единожды.

За последний месяц команды уже дважды успели встретиться друг с другом. Сначала это произошло в Брно, на заключительном этапе Еврохоккейтура, а затем на самом чемпионате мира в Словакии. В обоих случаях «красная машина» уверенно брала верх. Россияне дважды победили с разницей в три шайбы и продемонстрировали своё серьёзное преимущество в классе.

Главной интригой встречи стала мотивация подопечных Воробьёва. На протяжении всего турнира команда, под завязку забитая звёздами НХЛ, демонстрировала красивый и результативный хоккей, но даже при наличии Никиты Кучерова, Андрея Василевского, Александра Овечкина и Евгения Малкина не смогла преодолеть неуступчивых финнов. Безусловно, рассчитывавшие только на победу спортсмены могли пасть духом и не суметь настроиться на утешительный финал.

Кроме того, в настрое чехов сомневаться не приходилось. В отличие от своих визави, за последние семь лет они не могли похвастаться ни одной медалью первенства планеты. В последний раз они завоёвывали бронзу в 2012 году, но вряд ли гордятся тем выступлением. В полуфинале они неожиданно уступили Словакии, но в матче за третье место сумели частично реабилитироваться, взяв верх над Финляндией. Примечательно, что тогда обладателями золотых медалей стали хоккеисты из России, ведомые Зинэтулой Билялетдиновым.

По сравнению с полуфинальным матчем, Илья Воробьёв значительно перекроил сочетания в обороне. Нетронутой осталась только связка Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, при этом все остальные претерпели изменение. Так, Никита Нестеров оказался вне заявки, и в паре с Михаилом Сергачёвым его сменил Динар Хафизуллин. Рядом с Владиславом Гавриковым оказался Никита Задоров, а место седьмого защитника занял Артём Зуб.

По первым же минутам сложилось ощущение, что проблем с настроем россияне не испытывают. Они всеми силами устремились вперёд и всего за половину периода шесть раз побеспокоили Шимона Грубеца. Причём самые опасные моменты ожидаемо возникли при игре в большинстве. Подопечные Воробьёва имели отличный шанс реализовать численное преимущество, но голкипер справился с размашистым броском Никиты Кучерова.

К середине периода игра немного успокоилась, но лишь для того, чтобы взорваться во второй половине. Всего с интервалом в 41 секунду Михаил Григоренко открыл счёт, а Михаил Ржепик восстановил статус-кво. Причём, если форвард ЦСКА здорово подставил клюшку под бросок Михаила Сергачёва от синей линии, то гол чехов стал результатом провала в обороне россиян. Всё тот же защитник «Тампа-Бэй» и Динар Хафизуллин пропустили Ржепика за спину и позволили ему «расстрелять» Василевского.

По логике вещей, после такой неудачи россияне должны были взвинтить темп и броситься в атаку, но всё сложилось с точностью до наоборот. Чехи, окрылённые своим первым голом в ворота россиян на турнире, продолжили давить и спустя всего пять минут вышли вперёд. Ян Коварж без сопротивления получил шайбу за воротами и адресовал её неприкрытому Доминику Кубалику. Нападающий швейцарской «Амбри-Пиотта» бросил в касание — и не прогадал.

Старт второго периода подопечные Воробьёва провели собраннее. Всего 39 секунд потребовалось Артёму Анисимову, чтобы сравнять счёт, а в качестве ассистента выступил Никита Гусев. Форвард «Вегаса» оформил свой 16-й результативный балл на турнире и по этому показателю сравнялся с Кучеровым и чехом Якубом Ворачеком. Позднее он мог отличиться и сам, но шайба после его броска из пределов левого круга вбрасывания угодила в каркас.

Однако сверхинтенсивная первая половина периода сменилась безэмоциональной второй. Россияне снова сбавили обороты, чем незамедлительно воспользовались их оппоненты. За считаные минуты коллектив Ржиги мог трижды поразить ворота Василевского, но голкипер вновь стоял стеной. Андрей проводил очередной выдающийся матч на турнире, и благодаря ему к началу заключительного отрезка встречи его партнёры по команде имели в своём пассиве всего две пропущенные шайбы.

Не изменилась ситуация на льду и после второго перерыва. Россияне выглядели на удивление уставшими, хотя имели на восстановление на четыре часа больше и не могли отметиться опасными бросками по воротам. Не помогло даже удаление Яна Коларжа. Спецбригада большинства лишь единожды вошла в зону соперника, зато дважды могла пропустить после контратак.

Россиянам был необходим лидер или поддержка болельщиков, способная вселить в них уверенность. Но Кучеров, Овечкин и Малкин вновь проводили не самый яркий матч, а фанаты до сих пор переживали из-за поражения от финнов.

Совсем тревожно стало после удаления Михаила Григоренко. Форвард ЦСКА схватил малый штраф за подножку и оставил свою команду в меньшинстве. Чехи устроили настоящую осаду ворот Василевского, но титаническими стараниями голкипера шайба не пересекла линию. В одном из эпизодов он совершил три сейва подряд, растянувшись в шпагате.

Концовку периода россияне провели у собственных ворот и лишь благодаря усилиям Василевского сумели сохранить равный счёт. За 60 минут чистого игрового времени подопечные Воробьёва нанесли всего 28 бросков по воротам соперника, в то время как последний осуществил 44. При этом в каждой из двадцатиминуток чехи перебросали россиян, что выглядело дико, учитывая ростеры команд.

С первых секунд овертайма, в котором соперники выясняли отношения в формате «три на три», на льду стали разгораться нешуточные страсти. В дебютной атаке прекрасный шанс отличиться имел Филип Гронек, а в ответной атаке Орлов проверил бдительность Грубеца. Однако самый удачный момент для того, чтобы подвести черту под турниром, имел Гусев. Кучеров собрал на себя всех визави разом, вывел своего партнёра на пустые ворота, но Никита каким-то чудом не попал в створ, хотя вратарь был обыгран.

В результате после ещё пары ответных опасных атак чехов матч докатился до серии буллитов, в которой Василевский подтвердил звание одного из лучших вратарей мира и, без сомнения, лучшего игрока сборной на турнире. Он отразил четыре броска и помог национальной команде выиграть бронзовые медали. Россияне же реализовали два из трёх хоккейных пенальти. Первым отличился Илья Ковальчук, забросивший в ближнюю девятку с неудобной руки, а затем искупил свою вину Никита Гусев, пославший шайбу под вратарём.