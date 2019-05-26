Россия по буллитам победила Чехию и завоевала бронзу ЧМ по хоккею

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Основное время встречи, прошедшей в Братиславе завершилось вничью 2:2.

За сборную России забили Михаил Григоренко и Артём Анисимов, отличившиеся после передач Михаила Сергачёва и Никиты Гучева соответственно.

В составе сборной Чехии отличились Михал Ржепик и Доминик Кубалик. Им ассистировали Давид Скленичка и Ян Рутта, а также Ян Коварж и Милан Гулаш соответственно.

В овертайме, прошедшем в формате 3×3, шайб заброшено не было.

По итогам серии послематчевых буллитов победу одержала сборная России. В составе российской команды броски реализовали Илья Ковальчук и Гусев.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.