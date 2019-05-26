Утешение для болельщиков: сборная России по буллитам обыграла Чехию и завоевала бронзовые медали ЧМ по хоккею
- Reuters
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26 мая 2019
Давайте на этом прощаться. Поздравляем всех с бронзовыми медалями чемпионата мира! RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча сборных России и Чехии за третье место на чемпионате мира в Словакии.
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Российская команда в пятый раз завоевала бронзу, а с учётом выступлений сборной СССР — в десятый.
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Ух, в каком же напряжении были добыты эти медали, какой выдающийся матч провёл Василевский! Без наград эта команда просто не могла остаться.
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2:0 — Гронек промахивается! Сборная России выиграла бронзовые медали чемпионата мира!!!
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2:0 — Гусев исправился после промаха в овертайме!
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1:0 — Василевский переиграл Яна Коваржа!
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1:0 — но и Кучеров не смог реализовать буллит...
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1:0 — Кубалик тоже не забросил Василевскому!
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1:0 — Ковальчук забросил! Россия ведёт в серии!
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0:0 — чехи начинают, и Врана промахнулся!
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