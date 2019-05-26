Утешение для болельщиков: сборная России по буллитам обыграла Чехию и завоевала бронзовые медали ЧМ по хоккею

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Владимир Зайвый
Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва по буллитам обыграли команду Чехии. Основное время матча закончилось со счётом 2:2. В составе российской сборной голами отметились Михаил Григоренко и Артём Анисимов, а вратарь Андрей Василевский отразил 48 бросков и ни разу не пропустил в серии послематчевых буллитов. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.
Утешение для болельщиков: сборная России по буллитам обыграла Чехию и завоевала бронзовые медали ЧМ по хоккею
  • Reuters
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  • 26 мая 2019

    Давайте на этом прощаться. Поздравляем всех с бронзовыми медалями чемпионата мира! RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча сборных России и Чехии за третье место на чемпионате мира в Словакии.

  • Российская команда в пятый раз завоевала бронзу, а с учётом выступлений сборной СССР — в десятый.

  • Ух, в каком же напряжении были добыты эти медали, какой выдающийся матч провёл Василевский! Без наград эта команда просто не могла остаться.

  • 2:0 — Гронек промахивается! Сборная России выиграла бронзовые медали чемпионата мира!!!

  • 2:0 — Гусев исправился после промаха в овертайме!

  • 1:0 — Василевский переиграл Яна Коваржа!

  • 1:0 — но и Кучеров не смог реализовать буллит...

  • 1:0 — Кубалик тоже не забросил Василевскому!

  • 1:0 — Ковальчук забросил! Россия ведёт в серии!

  • 0:0 — чехи начинают, и Врана промахнулся!

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