Утешение для болельщиков: сборная России по буллитам обыграла Чехию и завоевала бронзовые медали ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва по буллитам обыграли команду Чехии. Основное время матча закончилось со счётом 2:2. В составе российской сборной голами отметились Михаил Григоренко и Артём Анисимов, а вратарь Андрей Василевский отразил 48 бросков и ни разу не пропустил в серии послематчевых буллитов. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Reuters