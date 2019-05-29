Овечкин рассказал, как ругался с Малкиным во время игры в шахматы

Хоккеист сборной России Александр Овечкин, который сделал первый ход в партии тай-брейка финала между соотечественниками Александром Грищуком и Яном Непомнящим на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Москве, поделился эмоциями от пребывания на шахматном турнире.

«Первый раз на шахматном турнире. Сделал первый ход за Грищука. Очень приятно здесь находиться и познакомиться с чемпионами. Благодарю организаторов турнира за приглашение», — сказал спортсмен в интервью World Chess.

Он признался, что волновался, когда делал первый ход, и поэтому спросил совета. По словам спортсмена, ему сказали ходить «подальше», он так и поступил. Овечкин также рассказал, как играют в шахматы хоккеисты национальной команды.

«Когда мы выступали на чемпионате мира, то с Женей Малкиным постоянно ругались. Он всегда подсказывал кому-то напротив меня. Мы не такие уж большие гроссмейстеры. Играем как можем. Всегда интересно», — отметил Овечкин.

Ранее сообщалось, что Непомнящий стал победителем этапа Гран-при ФИДЕ в Москве.