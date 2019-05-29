Овечкин рассказал, как ругался с Малкиным во время игры в шахматы
- Reuters
«Первый раз на шахматном турнире. Сделал первый ход за Грищука. Очень приятно здесь находиться и познакомиться с чемпионами. Благодарю организаторов турнира за приглашение», — сказал спортсмен в интервью World Chess.
Он признался, что волновался, когда делал первый ход, и поэтому спросил совета. По словам спортсмена, ему сказали ходить «подальше», он так и поступил. Овечкин также рассказал, как играют в шахматы хоккеисты национальной команды.
«Когда мы выступали на чемпионате мира, то с Женей Малкиным постоянно ругались. Он всегда подсказывал кому-то напротив меня. Мы не такие уж большие гроссмейстеры. Играем как можем. Всегда интересно», — отметил Овечкин.
Ранее сообщалось, что Непомнящий стал победителем этапа Гран-при ФИДЕ в Москве.