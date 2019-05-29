Непомнящий стал победителем этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл этап Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который проходил в Москве.

В финале турнира Непомнящий оказался сильнее своего соотечественника Александра Грищука, одержав победу во второй партии тай-брейка в быстрые шахматы после того, как оба решающих поединка между гроссмейстерами с классическим контролем времени завершились вничью.

Серия Гран-при ФИДЕ состоит из четырёх этапов. Два спортсмена, показавшие наилучшие результаты по их итогам, получат право выступить на турнире претендентов на матч за звание чемпиона мира по шахматам, который состоится в 2020 году.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин сделает первый ход на тай-брейке финального матча этапа Гран-при ФИДЕ в Москве.