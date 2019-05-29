Овечкин сделает первый ход в партии тай-брейка финала этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

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Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин сделает первый ход на тай-брейке финального матча между россиянами Александром Грищуком и Яном Непомнящим на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Москве.
Овечкин сделает первый ход в партии тай-брейка финала этапа Гран-при ФИДЕ в Москве
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов турнира.

Партия состоится 29 мая.

Ранее стало известно, что Грищук и Непомнящий на тай-брейке определят победителя этапа Гран-при ФИДЕ в Москве.

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