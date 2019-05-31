Жена Овечкина рассказала, как поддерживает мужа во время матчей

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Супруга нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, каким образом она поддерживает мужа во время матчей.
Жена Овечкина рассказала, как поддерживает мужа во время матчей
  • Reuters

«Что обычно кричу ему с трибун? Либо «Беги!», либо «Бросай!». У нас и в Вашингтоне, и на чемпионате мира была трибуна шумной. Я просто не могу болеть молча, у меня каждый раз зашкаливают эмоции. Нервы, седые волосы. Всё есть. Я на самом деле все движения комментирую!» — приводит слова Шубской Sport24.

Она отметила, что также активно реагирует на силовые приёмы.

«Если я вижу опасный момент, то я кричу: «Аккуратно!» Ещё всё зависит от другой команды. У нас в Америке есть принципиальные соперники, которых хочется всегда побеждать, и в таких матчах иногда могу крикнуть: «Давай, бей его!» — добавила супруга капитана «Вашингтона».

Ранее она рассказала, как часто виделась с мужем на ЧМ-2019 по хоккею.

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