Жена Овечкина рассказала, как часто виделась с мужем на ЧМ-2019 по хоккею

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Супруга нападающего сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как часто ей удавалось проводить время с мужем во время чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Жена Овечкина рассказала, как часто виделась с мужем на ЧМ-2019 по хоккею
  • globallookpress.com

«Мы жили в разных отелях, такие правила. После игры они приезжали на ужин, как раз перед ужином пересекались. Перед полуфиналом был свободный от матчей день, после тренировки мы с Сашей немного прошлись по набережной, перекусили, а потом он вернулся к себе в отель», — приводит слова Шубской Sport24.

Сборная России завоевала бронзовые награды чемпионата мира, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Овечкин станцевал на командном ужине сборной России по хоккею после завоевания бронзы ЧМ. 

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