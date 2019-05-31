Жена Овечкина рассказала, как часто виделась с мужем на ЧМ-2019 по хоккею
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«Мы жили в разных отелях, такие правила. После игры они приезжали на ужин, как раз перед ужином пересекались. Перед полуфиналом был свободный от матчей день, после тренировки мы с Сашей немного прошлись по набережной, перекусили, а потом он вернулся к себе в отель», — приводит слова Шубской Sport24.
Сборная России завоевала бронзовые награды чемпионата мира, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.
Ранее сообщалось, что Овечкин станцевал на командном ужине сборной России по хоккею после завоевания бронзы ЧМ.