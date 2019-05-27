Овечкин станцевал на командном ужине сборной России по хоккею после завоевания бронзы ЧМ
Танец спортсмена, который он исполнил под музыку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», опубликован в Instagram-аккаунте NoVa Caps.
Также во время ужина хоккеисты исполнили гимн России.
Россияне в матче за третье место обыграли Чехию в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.
Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF.