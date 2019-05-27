Овечкин станцевал на командном ужине сборной России по хоккею после завоевания бронзы ЧМ

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин исполнил танец на ужине национальной команды после завоевания бронзовых наград чемпионата мира в Словакии.

Танец спортсмена, который он исполнил под музыку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», опубликован в Instagram-аккаунте NoVa Caps.

Также во время ужина хоккеисты исполнили гимн России.

Россияне в матче за третье место обыграли Чехию в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF.