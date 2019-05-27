Сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF

После окончания чемпионата мира по хоккею-2019, который проходил в Словакии, Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала новый рейтинг национальных команд.

Возглавляет рейтинг команда Канады, имеющая в своём активе 3705 очков. На второе место поднялась сборная России — 3640 пунктов. Новоиспечённые чемпионы мира, сборная Финляндии, а также бывшие обладатели титула, шведы, делят между собой третье-четвёртое место (3615).

Чемпионат мира по хоккею проходил в Словакии с 10 по 26 мая. Победу в нём одержала сборная Финляндии, в финале обыгравшая канадцев со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что двое российских хоккеистов попали в пятёрку лучших бомбардиров ЧМ-2019.