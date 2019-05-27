Двое российских хоккеистов попали в пятёрку лучших бомбардиров ЧМ-2019

Никита Кучеров и Никита Гусев в списке самых результативных игроков чемпионата мира по хоккею — 2019 заняли второе и третье место соответственно.

Лучшим бомбардиром турнира стал швед Вильям Нюландер, на счету которого 18 (5+13) очков. Второе место у Никиты Кучерова — 16 пунктов (6+10). Третье место с идентичными показателями занимают Никита Гусев и чех Якуб Ворачек. На счету хоккеистов также по 16 баллов (4+12).

Замыкает пятёрку самый ценный игрок турнира, канадец Марк Стоун. Однако его 14 очков (8+6) не помогли команде стать чемпионом мира. В финальном матче канадцы уступили сборной Финляндии со счётом 1:3. Сборная России завоевала бронзовые медали, уступив в полуфинале будущим чемпионам мира.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной России Андрей Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019.