«Вашингтон» принял объяснения Кузнецова относительно скандального видео с его участием

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выступил с официальным заявлением относительно нашумевшего видео с российским нападающим Евгением Кузнецовым.
«Вашингтон» принял объяснения Кузнецова относительно скандального видео с его участием
  • ©John McCreary/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Мы разочарованы его присутствием на видео, но принимаем его объяснения и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации. Евгений — потрясающий игрок и активный член организации. Ожидаем, что он извлечёт уроки из этого и поддержит свои собственные стандарты и стандарты организации», — говорится в официальном сообщении клуба, опубликованном пресс-службой НХЛ.

Форвард «Кэпиталз» попал на видео, в котором показаны спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения. 

Ранее сообщалось, что НХЛ закрыла дело в отношении видео с российским хоккеистом Кузнецовым.

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