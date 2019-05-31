«Вашингтон» принял объяснения Кузнецова относительно скандального видео с его участием

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выступил с официальным заявлением относительно нашумевшего видео с российским нападающим Евгением Кузнецовым.

«Мы разочарованы его присутствием на видео, но принимаем его объяснения и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации. Евгений — потрясающий игрок и активный член организации. Ожидаем, что он извлечёт уроки из этого и поддержит свои собственные стандарты и стандарты организации», — говорится в официальном сообщении клуба, опубликованном пресс-службой НХЛ.

Форвард «Кэпиталз» попал на видео, в котором показаны спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что НХЛ закрыла дело в отношении видео с российским хоккеистом Кузнецовым.